Wenn Helden alleine nicht ausreichen … dann braucht die Welt „Legenden“. Fans von "Arrow" oder "The Flash" sollten sich unbedingt dieses Spinoff geben (falls sie es nicht eh schon komplett durchgesuchtet haben 😅). In "Legends of Tommorow" versucht der Zeitreisende Rip Hunter gemeinsam mit einer Gruppe Helden sich einer schier unaufhaltsamen Bedrohung zu stellen. Doch, können sie zusammen eine unsterbliche Bedrohung schlagen? Verfügbar auf maxdome und amazon.