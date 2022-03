Nach Zendya: "Euphoria"-Star in "Spider-Man"-Filmen!

"Euphoria" meets "Spider-Man": Zendaya Co-Star Sydney Sweeney ergattert neue Rolle in Marvel-Film

Es scheint so, als würden "Euphoria" und "Spider-Man" ihre Darsteller*innen alle teilen. Nachdem Tom Holland in Zendayas Serie dabei war, soll jetzt eine "Euphoria"-Darstellerin in neuen "Spider-Man"-Filmen zu sehen sein. Die Rede ist von Hollywood-Liebling Sydney Sweeney!

Etwa als Ersatz für Zendaya? Es wird nämlich gemunkelt, dass ihr "Spider-Man"-Aus bevorsteht. Wir können euch jedoch beruhigen: Es geht um einen neuen Film aus dem "Spider-Man"-Universum – "Madame Web". Der neue Marvel-Film wird nämlich der erste weiblich-zentrierte Superhelden-Streifen von Sony. Sydney Sweeney soll dort an der Seite von "Fifty Shades of Grey"-Star Dakota Johnson spielen, die die Hauptrolle ergatterte. Bisher sind sie die einzigen, die vom Cast bekannt gegeben wurden. Welche Rollen sie in "Madame Web" spielen werden, ist bisher auch unbekannt, aber es gibt Vermutungen …

"Madame Web": Das erwartet uns in dem neuen Film aus dem "Spider-Man"-Universum

In den Marvel-Comics ist "Madame Web" eine alte, gebrechliche Frau mit hellseherischen Kräften, die jedoch an ein Spinnennetz gefesselt ist, welches sie am Leben erhält.

In den Comics wird sie zu einer guten Verbündeten von Peter Parker. Zusätzlich soll sie sich mit dem Multiversum auskennen, welches in "Spider-Man: No Way Home" eingeführt wurde und jetzt in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und "Spider-Man: Across the Spider-Verse" weitergeführt wird. Man vermutet, dass Dakota Johnson diese Rolle übernehmen wird. Für Sydney Sweeney haben die Fans zwei Rollen im Kopf: Der "Euphoria"-Star könnte Black Cat oder Gwen Stacy spielen. Was crazy wäre, denn Gwen ist die eigentliche erste Liebe von "Spider-Man", noch vor MJ aka Zendaya. Mindblowing! Alles jedoch Spekulationen. Bisher sind nämlich bis auf die beiden Schauspielerinnen noch keine Details bekannt. Angeblich soll der Film auch ganz anders werden, als die Comic-Vorlage. Fakt ist: Irgendwie ist es das Cross-over im Cross-over, auf das wir gewartet haben. 😍

