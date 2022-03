"Twilight": Die Wahrheit über die Verwandlung der Cullen-Vampire

Carlisle ist der Älteste der Cullen Familie. Er wurde 1640 in London geboren. Seine Mutter starb bei seiner Geburt und sein Vater war ein evangelischer Pfarrer, der eine Gruppe anführte, die Menschen töteten, von denen sie dachten, sie seinen Hexen, Werwölfe oder Vampire. Dadurch wollten sie das "böse" in ihrer Gemeinde ausritten. Carlisle stimmte diesen Methoden nie wirklich zu, übernahm aber die Stelle seines Vaters, als dieser nicht mehr diese Überfälle durchführen konnte. Carlisle entdeckte eine Gruppe Vampire in der Kanalisation Londons, wurde aber während des Angriffs gebissen und zum Sterben dort zurückgelassen. Er versteckte sich für drei Tage, während er sich in einen Vampir verwandelte. Als er verstand, zu wem oder was er geworden ist, ließ er nichts unversucht, um sich selbst umzubringen. Doch sein Körper war unbesiegbar. Er entschloss sich dann sofort dazu, nur das Blut von Tieren zu trinken, machte eine Weltreise und ließ sich letztendlich in den Vereinigten Staaten nieder und wurde Doktor.