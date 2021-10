Mordfall Gabby Petito: Neue Spur von Brian Laundrie

Mit einem Roadtrip durch Amerika erfüllte sich Gabby Petito einen Traum … doch dann kam alles anders.

Wer hat Gabby Petito ermordert?

Dieses Ereignis schockierte die ganze Welt! Und tut es noch immer. Eigentlich wollte sich das Instagram-Sternchen Gabby Petito nur eine schöne Zeit mit ihrem Verlobten Brain Laundrie machen. Sie haben sich einen Van organisiert und machten einen USA-Roadtrip. Doch dann auf einmal bekamen Gabbys Eltern kein Lebenszeichen mehr von ihrer Tochter. Keine Anrufe, keine Nachrichten, nichts … Brian kehrte zurück, jedoch ohne Gabby und verweigerte jegliche Aussage. Sofort meldeten die Eltern der 22-Jährigen ihre Tochter als vermisst … kurze Zeit später fand die Polizei jedoch Gabby Petitos Leiche. Brian macht sich aus dem Staub und bisher konnte er nicht gefunden werden. Vor einigen Tagen wurde durch Gabbys Autopsie ihre Todesursache geklärt. Gabby Petito wurde erwürgt und somit ermordert.

12 Stars, die ermordet wurden

Neue Spuren: Wird Brian Laundrie bald gefunden?

Brian Laundrie soll angeblich in Florida auf einer Landstraße in der Nähe einer Kleinstadt gesehen worden sein. Eine Straßenkamera soll ihn aufgezeichnet haben. Ob es sich wirklich um den Ex-Verlobten von Gabby Petito handelt, wird nun geklärt. Es wurden bereits einige Hinweise an die Polizei weitergereicht, wo sich Brain befinden könnte, die sich dann als falsch herausgestellt haben. Ob diese Fährte nun richtig ist? Ein ehemaliger Freund von Brain Laundrie hat eine klare Meinung zu ihm. "Er kam nie als die Art von Person rüber, die der Killertyp wäre. Aber er hatte diese Tendenz … Ich möchte nicht das Falsche sagen und ihn noch schlechter dastehen lassen, als es gerade sowieso schon ist, aber er war schon jemand, der schnell ausrasten konnte und angepisst war!“ Was genau auf dem Roadtrip vorgefallen ist, wird sich erst klären können, wenn die Polizei und das FBI den 23-Jährigen gefunden haben. Wir wünschen der Familie und den Angehörigen von Gabby Petito weiterhin viel Kraft! ❣️

* Affiliate-Link

Auch interessant: