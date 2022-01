Monster-Spinne hält Familie in ihrem Haus gefangen

Kein Ausweg wegen australische Monster-Spinne

Als ein Paar aus dem australischen Queensland gerade Essen kochte, entdeckte es an seiner Küchentür einen ungebetenen Dinner-Gast. Lauren Ansell postete einige Bilder einer gigantischen Huntsman-Spinne auf ihrem Facebook-Profil und taufte sie auf den Namen Aragog. Fans von "Harry Potter" werden wissen, warum. Für alle anderen: Aragog war in den "Harry Potter"-Teile das Haustier von Rubeus Hagrid. Dabei handelte es sich um eine riesige Spinne, welche im "Verbotenen Wald" lebte. Nur bei Lauren und ihrem Freund war der Spinnen-Besuch echt. 😳

Achtbeiner ist nicht zu Scherzen aufgelegt

Als Lauren und ihr Partner den monströsen Achtbeiner verjagen wollten, reagierte dieser relativ ungehalten. "Er mochte es gar nicht, als wir ihn vertreiben wollten. Mittlerweile ist die Spinne aber im Garten. Sie ist groß und gemein, aber am Leben. Wir haben nicht vor, sie zu töten." Dass das Pärchen mit einem mulmigen Gefühl zurückbleibt, ist nicht ganz unbegründet. Zwar sind die Bisse von Huntsman-Spinnen nicht tödlich, aber unfassbar schmerzhaft. Eine Huntsman-Spinne kann zwischen 20 und 40 cm groß werden. Nur das ihr euch das größentechnisch vorstellen könnt: Ein Chihuahua erreicht eine Körpergröße zwischen 15 und 23 cm. Huntsman-Spinnen bauen keine Netze. Sie gehen direkt auf die Jagd und fressen am liebsten Insekten, Mäuse, Eidechsen, Grillen oder Kakerlaken. Aber keine Panik. Sie ist nur in tropischen und subtropischen Gegenden wie Australien, Neuseeland, Südostasien und Hawaii heimisch. Zum Glück nicht in Europa! 🙈

