Mike Singer: Das war sein größter Beziehungs-Fehler

Mike Singer veröffentlicht "Fehler" zusammen mit Monet192

"Für dich würde ich alles sein – auch dein allergrößter Fehler", singt Mike Singer in seinem neuen Song "Fehler" zusammen mit Monet192. Und HOLY, ist das ein Ohrwurm. Wie jeden Freitag bekommen wir neue Musik von unseren Lieblingsstars und von dieser Kombi haben wir nachts nur geträumt haben.

Jeder hat in seiner Vergangenheit Fehler gemacht und auch in Beziehungen macht man mal Fehler, doch bei manchen Menschen hofft man einfach, dass dies egal ist. In einem super ehrlichen Track singen Mike Singer und Monet192 davon, dass man für eine Person gerne all das wäre, was sie sich gerade wünscht. Egal ob Baddie oder Liebling der Eltern. "Fehler" wird außerdem auch Teil von Mike Singers neuem Album "Emotions" sein, welches am 14.04.2022 veröffentlicht wird. Das Musikvideo zum Track gibt's heute schon und solltet ihr nicht verpassen!

Mike Singer verrät, was sein größter Fehler in einer Beziehung war

Aktuell ist Mike Singer glücklich in seiner Beziehung mit Sophie Marstatt und das zeigen die beiden regelmäßig auf Instagram oder geheimen Videodrehs. Doch auch er hat in der Vergangenheit Fehler in Beziehungen mit Frauen gemacht, die er heute definitiv anders machen würde.

Zum Song-Release von "Fehler" hat uns Mike Singer deshalb exklusiv gegenüber BRAVO verraten, was bisher sein größter Beziehungs-Fehler war: "Was ein großer Fehler bei mir in einer Beziehung war, war zu viel Eifersucht und zu wenig Vertrauen. Das kann auf jeden Fall alles kaputt machen. Eine gesunde Eifersucht ist wichtig, aber man darf es nicht übertreiben – egal ob Mann oder Frau. Deswegen: Liebt euch und vertraut euch." So wahre Worte, die außerdem zeigen, dass man aus seinen Fehlern auch lernen kann – und genau darum geht es doch im Leben. Niemand ist perfekt, aber kann für jemanden perfekt sein, so wie man ist. So und jetzt genug Deep-Talk, immerhin ist Freitag und zu dem Track von Mike und Monet192 könnt ihr perfekt ins Wochenende viben.

