Camila Cabello packt aus: So war die Trennung von Shawn Mendes

Camila Cabello veröffentlicht neuen Song

Am 04. März erscheint der neue Song "BAM BAM" von Camila Cabello in Zusammenarbeit mit Ed Sheeran. Fans sind sich nach ein paar veröffentlichten Teasern sicher: Der Song handelt von ihrer Trennung von Shawn Mendes. Öffentlich haben die beiden nie wirklich über ihre Trennung gesprochen, was auch ihr gutes Recht ist.

Als Shawn Mendes im Dezember aber seinen Song "It’ll Be Okay" veröffentlicht hat, war sofort klar: Der Sänger verarbeitet seine Gefühle und Gedanken in diesem Song. Genauso geht jetzt auch Camila Cabello mit ihren Emotionen um und packt alles in ihren neuen Track "BAM BAM".

Camila Cabello: So verarbeitet sie die Trennung im Song

Die bisher bekannten Lyrics lassen keinen Zweifel mehr: Der Song handelt von ihrer Beziehung mit Ex-Freund Shawn! Der scheint mittlerweile aus der "Trauerphase" raus zu sein, denn erst letzten Monat tauchten intime Bilder von Shawn mit einer Camila Cabello Doppelgängerin auf. Zeilen aus dem Song-Teaser wie "You said you hated the ocean but you’re surfin’ now" (dt: "Du hast gesagt, du hasst das Meer, aber nun surfst du") und "I said I’d love you for life but I just sold our house" (dt."Ich habe gesagt, ich werde dich für immer lieben, aber ich habe gerade unser Haus verkauft") wurden von Fans natürlich sofort analysiert. So fanden sie heraus, dass Shawn kurz nach der Trennung Fotos von sich am Strand gepostet hat und Camila ihre Villa in LA im Dezember verkauft hat. Lyrics wie "Couldn’t even imagine even having doubts, but not everything works out." (dt. "Konnte mir nicht vorstellen, jemals Zweifel zu haben, aber es klappt eben nicht alles.") bestätigen nur, dass Camila in ihrem neuen Song die Trennung verarbeitet.

