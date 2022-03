Am 04. März geht die 10. Staffel von "The Voice Kids" endlich los! In der Jubiläumsstaffel versuchen diesmal die Coach*innen Alvaro Soler, Wincent Weiss, Michi Beck & Smudo und Lena Meyer-Landrut, mit einem ihrer Talents den Sieg zu holen.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

„The Voice Kids“: Diese Songs bringen Pech!

„The Voice Kids“-Mobbing-Attacken: „Macht Spaß, Schwachpunkte auszupacken“

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Letztes Jahr nahm Wincent Weiss zum ersten Mal als Coach auf dem berühmten drehenden Stuhl bei "The Voice Kids" Platz. Damals hat es nicht für einen Sieg gereicht. Im exklusiven BRAVO-Interview erzählte der Sänger unter anderem, was er alles getan hat, um Talents für sein Team zu holen!

Wincent Weiss: "Dieses Jahr sehe ich mich mit besseren Chancen"

Die Freude, bei der Jubiläumsstaffel dabei sein zu dürfen, ist groß. Schon letztes Jahr durfte Wincent Weiss als Coach Teil von "The Voice Kids" sein und sich etwas eingewöhnen. Den Welpenschutz hat er jetzt aber verloren. Die Aufregung ist trotzdem noch da: "Ich war nicht so aufgeregt wie beim ersten Mal. Die ganze Situation ist mir jetzt ein bisschen vertrauter und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Trotzdem ist man aber vor jedem Talent, das auf die Bühne kommt, neu aufgeregt, weil man keine Ahnung hat, was gleich passiert."

Neben ihm sitzen mit Lena Meyer-Landrut, Michi Beck und Smudo Coach*innen, die schon weitaus mehr Erfahrung bei der Casting-Show gesammelt haben. Beunruhigen lässt sich der Sänger davon aber nicht: "Nein, eingeschüchtert bin ich eigentlich gar nicht. Die anderen haben vielleicht mehr Fernseherfahrung und mehr Erfahrung bei 'The Voice' oder 'The Voice Kids', aber ich habe mehr Bock und noch mehr Ehrgeiz zu gewinnen. Letztes Jahr hat es nicht ganz geklappt, aber dieses Jahr sehe ich mich mit besseren Chancen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Woran es letztes Jahr gescheitert ist, kann Wincent nicht ganz so genau festnageln: "Man kann nicht sagen, dass die Talents vielleicht zu schlecht waren, weil jeder auf seine eigene Art und Weise gut ist. Vielleicht hätte ich bessere Songs wählen müssen, vielleicht lag es an den Performances. Das ist aber auch alles Geschmackssache. Manchmal trifft der Geschmack halt nicht auf Team Wincent. Aber dieses Jahr dann hoffentlich doch." Und um sicherzustellen, dass er bessere Chancen hat, hat er sich ganz schön ins Zeug gelegt.

Wincent Weiss: "Ich habe mich sehr oft zum Affen gemacht"

Vor dem Beginn der Dreharbeiten war Wincent noch nicht ganz so zuversichtlich: "Letztes Jahr sind wirklich kaum Kinder zu mir ins Team gekommen. Dieses Jahr lief es besser. Das war so eine Erleichterung, weil ich wirklich dachte, es gehen alle zu Lena in dieser Staffel." Die Talents konnte er dieses Jahr also wirklich besser überzeugen, ins Team Wincent zu kommen. Dabei hat der Sänger auch nichts unversucht gelassen: "Ich habe wirklich alles versucht und mein Bestes gegeben, um die Kinder in mein Team zu holen."

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Dafür zog er ab und an mal seinen Joker und zeigte seine spaßige Seite: "Ich habe mich in dieser Staffel schon sehr oft zum Affen gemacht. Ich bin zum Beispiel vor einem Talent wie ein Wurm im Sand rumgerobbt, habe Kleider angezogen und versucht zu tanzen, was ich wirklich überhaupt nicht kann." Und obwohl er die Talents vielleicht durch seine lustige und unbeschwerte Art in sein Team geholt hat und sie bei der Show auch Spaß haben sollen, stellt er klar: "Ich erwarte höchste Leistung und höchstes Niveau bei den Talents." Doch da sieht er überhaupt kein Problem: "Davon wird man aber auch immer wieder überzeugt." Ob er dieses Jahr mit einem seiner Talents "The Voice Kids" gewinnen kann, wird sich im Laufe der Sendung zeigen. Wir sind auf jeden Fall schon richtig gespannt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->