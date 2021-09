Wincent Weiss: Diese Sachen enttäuschen den Sänger

Wincent Weiss über Enttäuschungen und Herausforderungen der Corona-Pandemie

Wincent Weiss hat eine ganz besondere Bindung zu seinen Fans, für die er gerne mal Überraschungen plant. Immer positiv, immer fröhlich und immer herzlich. Doch auch für ihn war die letzte Zeit eine Herausforderung. Der Sänger war gerade erst auf großer Sommertour und konnte seit Corona endlich wieder Konzerte spielen – nur unter sehr strengen Bedingungen. Wir haben Wincent Weiss auf dem Deutschen Radiopreis 2021 getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, Konzerte während Corona zu spielen: "Als Künstler ist es natürlich schade zu sehen, wenn auf Konzerten so strenge Regeln herrschen und man Fußballspiele in einem vollen Stadion sieht. Da fragt man sich schon: Warum dürfen wir nicht ins Stadion? Ich wünsche mir sehr für die Veranstaltungsbranche, dass wir wieder Großveranstaltungen machen können – natürlich immer so, dass die Gesundheit an erster Stelle steht und keiner irgendein Risiko eingehen sollte. Zum Glück sind da gerade alle dran und die ersten Konzerte mit ca. 1000 Leuten, zeigen ja, dass es ganz gut klappt." Endlich wieder auf der Bühne sein, ein kleiner Fortschritt, doch es gibt etwas, dass für Wincent Weiss noch immer sehr enttäuschend ist …

PHOBIEN: WOVOR SICH STARS FÜRCHTEN

Wincent Weiss: Das hasst er am meisten

Dinge, die für Wincent Weiss als Sänger ganz normal waren, sind jetzt plötzlich nicht mehr möglich. "Für mich ist es schwierig, ich war bei Konzerten immer derjenige, der ins Publikum und auf der Menge Crowd-surfen geht. Ich war immer an den Absperrungen unten, hab nach den Konzerten Fotos mit Fans gemacht und das darf ich gerade alles nicht. Diese Fan-Nähe vermisse ich besonders. Das wird mir gerade quasi 'verboten', weil ich zum Beispiel nicht von der Bühne gehen darf." Die strengen Corona-Regeln auf Konzerten haben die Abläufe komplett verändert. Aber auch bei Wincents letzter Teilnahme bei "The Voice Kids" gab es viele Veränderungen, die es zuvor noch nicht gegeben hat.

Und was ist es, das Wincent Weiss am meisten enttäuscht? Wenn er selbst Menschen enttäuschen muss. "Ich muss Leuten aktuell oft sagen, dass wir leider kein Foto machen können, damit wir nicht nah aneinander stehen. Das fehlt mir sehr und ich finde es blöd Leute zu enttäuschen. Mich fragen Kinder nach Bildern und ich muss nein sagen. Das hasse ich." Bei solchen Worten geht jedem Fan (und auch uns) das Herz auf. Eine sehr ehrenhafte Aussage des "Die besten Zeiten"-Sängers. Aber sie zeigt auch, was uns alle in Zeiten der Pandemie besonders belastet hat. Das Fehlen einer Gemeinschaft. Hoffentlich gibt es bald Lösungen für ein neues Miteinander.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->