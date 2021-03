Wincent Weiss über "The Voice Kids": Konkurrenzkampf hinter den Kulissen?

Wincent Weiss: So ist es Coach bei "The Voice Kids" zu sein

Endlich ist der "The Voice Kids"-Traum von Wincent Weiss wahr geworden. Schon lange wollte der talentierte Sänger in der Jury der beliebten Talent-Show sitzen. Dieses Jahr darf er sich offiziell Coach nennen – und es ist vieles anders. Gegenüber BRAVO hat Wincent Weiss verraten, was es bisher noch nie zuvor bei "The Voice Kids" gab. Eine Sache bleibt jedoch immer gleich: der Konkurrenzkampf der Coaches bei "The Voice Kids". Neben Wincent Weiss sind nämlich noch Alvaro Soler, Stefanie Kloss, Michi Beck und Smudo in der Jury der SAT.1-Show. Im TV können wir live mitverfolgen, wie die Coaches um die Aufmerksamkeit der Talente kämpfen, aber sind die Sticheleien wirklich echt? Wincent hat uns verraten, wie der Konkurrenzkampf hinter den Kulissen abläuft …

So ist der Konkurrenzkampf bei "The Voice Kids"

"Ich musste erstmal lernen, dass dieser Konkurrenzkampf auf den Stühlen, ohne auf die Freundschaft zu achten, ausgefochten wird. Im Backstage sind alle noch lieb zueinander, bin mit Smudo und Michi am Gackern und keine fünf Minuten später kriege ich den ersten Spruch reingedrückt. Dafür muss man natürlich gewappnet sein", verrät Wincent Weiss über den Konkurrenzkampf auf der "The Voice Kids"- Bühne – und wie sieht es hinter den Kulissen aus? "Aber eigentlich sind wir alle ganz gut befreundet, auch Backstage. Auf den Stühlen natürlich auch, aber es ist ein Wettbewerb, wenn man ein Talent haben möchte, greift man auch mal zu unfairen Mitteln", erklärt Wincent lachend. Genau dieses ärgern und sticheln macht die Show (neben den talentierten Kids natürlich) so besonders.

Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

"The Voice Kids": So kannst du Wincent Weiss und seinem Team helfen

Wo wir beim Thema "unfaire Mittel" sind. 😝 Wincent Weiss hat uns im Interview auch verraten, dass er "The Voice Kids" gerne gewinnen würde und eine kleine Message an euch: "Ich will nicht zu viel spoilern, aber ich habe viel Spaß mit meinem Team und auch ein sehr starkes Team. Eine bunte Truppe. Es ist alles dabei, um den Sieg nach Hause zu holen. Alle BRAVO-Leser (auch, wenn ihr sicher noch Interviews mit den anderen Coaches macht) sollten auf jeden Fall für Team-Wincent anrufen." Na dann, ihr wisst, was heute Abend zu tun ist! "The Voice Kids" läuft jeden Samstag um 20:15 Uhr auf SAT.1.

Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt.

