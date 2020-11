Loredana & Mozzik zusammen in der Heimat

Erst vor kurzem sorgte ein gemeinsames Foto von Loredana und Mozzik für Comeback-Gerüchte, jetzt sorgt erneut ein Foto für mächtig Aufsehen, ist Loredana etwa schwanger? Denn Lori, die sich gerade zusammen mit Mozzik im Kosovo aufhält, arbeitet fleißig an neuer Musik, aktuell soll sie ein neues Video drehen. Um ihre neue Single "Tut mir nicht Leid" zu promoten, veröffentlichte sie einige Shots vom Dreh auf ihrem Instagram Account. Dabei fiel ein winziges Detail, vor allem ihren Fans auf …

Ist Loredana schwanger mit Baby Nummer 2?

Auf dem Bild, das Loredana in einem Box-Outfit zeigt vermuten die Fans eine Veränderung erkennen zu können – will Lori unter der luftigen Hose einen Babybauch verstecken? Auch im blauen Jogger, wollen die Fans eine deutliche Wölbung sehen, die auf eine Schwangerschaft hindeuten soll. In den Kommentaren findet man mehr als einmal das "🤰🏼"-Emoji. Einige Fans sprechen die "HANA"-Rapperin, die bereits 2019 Mutter geworden ist, sogar darauf an:"Bist du schwanger, Loredana?". Andere Fans verteidigen ihr Idol und machen darauf aufmerksam, dass solche Rückschlüsse, auf den Körper eine Frau, total unangebracht sind. . Zwar klärte Lori Anfang 2020 ihren Beziehungsstatus auf, doch ein aktueller Partner, der als Papa von Baby Nummer 2 infrage kommen würde, ist derzeit nicht bekannt. So oder so, fiebern wir aber auf die Geburtsstunde ihrer neuen Single hin! 😍

Ihre Fans sind neugierig und sprechen Lori an Instagram @loredana

