Lili Reinhart: Wegen diesen Pics rasten ihre „Riverdale“-Kollegen aus!

"Riverdale"-Darstellerin Lili Reinhart (22) macht ihre Serienkollegen gerade alle sprachlos...

Eigentlich ist Lili Reinhart aka "Betty" doch so brav...

Den meisten unter euch ist Lili Reinhart wahrscheinlich hauptsächlich als süße „Betty Cooper“ aus der Netflix-Serie „Riverdale“ bekannt. In der Serie ist die 22-Jährige meistens mit einem unauffälligen, braven Look zu sehen: Schlichte, hochgeschlossene Klamotten und ein akkurat gebundener Pferdeschwanz sind das Markenzeichen von „Betty“. Doch im wahren Leben kann Lili Reinhart auch anders. Besonders für Fotoshootings lässt sich die hübsche Schauspielerin auch mal gerne sexy in Szene setzen – und zeigt dabei immer öfter, dass viel mehr in ihr steckt, als das niedliche High-School-Girl aus „Riverdale“. Mit den Bildern aus ihrem neusten Shooting setzte Lili jetzt aber nochmal einen drauf und brachte damit nicht nur ihre Fans, sondern auch ihre Serienkollegen komplett zum Ausrasten!

Um diese Pics geht es

Die Bilder aus dem neusten Shooting von Lili Reinhart sind wirklich mehr als hot. Die aus Cleveland stammende Schauspielerin ist darauf kaum wiederzuerkennen und sexy wie nie zuvor! Sie trägt eine lange blonde Wallemähne und bedeckt ihren Körper nur mit einem knappen schwarzen Body und einem komplett durchsichtigen, kurzen Netzkleid. Dazu trägt sie auffällige Overknee-Stiefel und blickt lasziv in die Kamera. Hier könnt ihr die Fotos sehen!

Die "Riverdale"-Stars kommen gar nicht mehr klar

Zu den heißen Pics schrieb Lili: „Meine Träume, einmal Lady Gaga zu spielen, sind wahr geworden!“ Doch ihre „Riverdale“-Kollegin Vanessa Morgan erkennt eher Ähnlichkeit zu einer anderen Lady in Lili: „Da sind auch Christina Aguilera Vibes! Das ist Bombe!“, kommentierte die „Toni Topaz“-Darstellerin. Und sie ist bei weitem nicht der einzige „Riverdale“-Star, der völlig geflasht von Lili Cole ist! Madelaine Petsch („Cheryl Blossom“) schrieb: „Jesus, Lili bitte warne uns doch vorher!“ und Camila Mendes („Veronica Lodge“) kommentierte fassungslos: „Wir waren auf so etwas nicht vorbereitet.“ Marisol Nichols, die in der Serie „Veronicas“ Mutter verkörpert, schrieb: „Damn girl!“, Madchen Amick konnte ein „Holy fuck“ nicht zurückhalten, während Skeet Ulrich ("F.P. Jones") Lilis Pics mit einem schlichten „Hell yeah“ kommentierte. „Betty Coopers“ Serienschwester Tiera Skovbye („Polly Cooper“) schrieb „Holy Smokes” und Nathalie Boltt findet offenbar, dass Lili öfter in dem Aufzug rumlaufen sollte: „Oh Jesus - das ist ein guter Look für dich!“, schrieb die „Penelope Blossom“-Darstellerin.

Nur Cole Sprouse hüllt sich in Schweigen

Doch bei all den begeisterten Kommentaren der „Riverdale“-Stars fällt auf, dass ausgerechnet der Wichtigste fehlt: Lilis Boyfriend Cole Sprouse! Ob dem 26-Jährigen die heißen Bilder seiner Freundin wohl nicht gefallen haben? Sehr unwahrscheinlich. Einen Like hat er ihr zumindest da gelassen. Und wir glauben viel eher, dass er ihr anstatt einen Insta-Kommentar zu schreiben, einfach lieber persönlich gesagt hat, wie hot er sie findet ;)

