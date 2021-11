„Krass Klassenfahrt“ unterhält als Web-Serie seit über 2 Jahren und 12 Staffeln eine Menge Fans vor dem Bildschirm. Nun kommt die Serie mit „Krass Klassenfahrt – Der Kinofilm“ auf die große Leinwand!

Am 10. November feiert der Film mit Jonas Ems in der Hauptrolle Premiere in Berlin! Wir haben im exklusiven BRAVO-Interview mit Jonas gesprochen. Was der Film für ihn bedeutet und wie es wirklich war mit seiner Kollegin und Freundin Kayla Shyx krasse Kuss-Szenen zu spielen, verriet er uns sehr gerne!

Großes Mitspracherecht beim Film

„Krass Klassenfahrt“ ist eine beliebte Web-Serie – da mutet der Mediums-Wechsel im ersten Moment vielleicht etwas komisch an. Schließlich macht das Format auch mit den Charme der Serie aus, die von Jonas Ems und Jonas Wuttke seit 2019 produziert wird.

Doch Fans können beruhigt sein: Die beiden Jonas‘ hatten eine Menge Mitspracherecht beim gesamten Schaffungs- und Drehprozess. „Wir haben immer die Möglichkeit gehabt, mitzusprechen“, versichert Jonas im Interview. „Das ging los, als wir die Story mit den beiden Drehbuchautoren entwickelt und selbst am Buch mitgeschrieben haben. Wir durften zu allen Dingen Anmerkungen machen und auch Alternativvorschläge bringen, was bspw. die Figuren anging, die wir mitentworfen haben.“

Tatsächlich war es sogar die Aufgabe beider Jonas‘ dafür zu sorgen, dass die Webserie auch im Kino noch Wiedererkennungswert hat. „Wir wissen ja, was wir da in gewisser Form richtig machen und da war es auch unsere Aufgabe, diesen ‚Charme‘ der Serie auch in den Film zu transportieren.“ Mit dem Gesamtergebnis ist er sehr zufrieden und hofft, dass „am Ende ein cooles Hybrid-Modell daraus geworden“ ist.

Das denkt er über die heißen Kuss-Szenen mit Kayla

Bereits im Trailer wird deutlich, dass es zwischen Jonas‘ Figur McLarry und Kayla Shyx Charakter Bella heiß hergehen wird. Mehr als einmal sehen wir die beiden krass miteinander knutschen! 😍 Während viele Darsteller*innen ihre „On-Screen-Love“ im privaten Leben eher nicht so gut kennen, sind Jonas und Kayla ziemlich gut miteinander befreundet. Da war die Gefahr groß, dass es unangenehm wird! Und zumindest am Anfang war es auch ein bisschen so: „Es war am Anfang so, dass wir uns bei den Kuss-Szenen abgelacht hatten, weil wir das so lustig und irgendwie cringe fanden, dass wir uns küssen mussten.“ Insgesamt empfand er diese Erfahrung allerdings als „schon sehr spannend“. 😏 Es sei „lustig aber auch irgendwie cool“ gewesen. Er betont allerdings auch, dass die beiden „befreundet sind und da nie mehr war oder geplant“ sei. Nun gut!

Lust auf eine Premiere? Wir verlosen 2x2 Tickets!

Für alle Fans von „Krass Klassenfahrt“ haben wir noch eine „krasse“ Überraschung: Denn für die Premiere am 10.11. im Zoo Palast Berlin haben wir 2x2 Tickets zu verlosen! Erlebe die Darsteller*innen und jede Menge Stars live auf dem Roten Teppich! Mit dabei sind die Darsteller*innen aus „Krass Klassenfahrt – Der Kinofilm“ (u.a. Jonas Ems, Kayla Shyx, Vivien König, Jamie Birrell, Sydney Amoo) und viele weitere mehr! Ihr dürft euch auf eine richtig coole Party freuen und seht den Film exklusiv einen Tag vor dem Kinostart am 11. November! 🤩

Berlin ist zu weit weg? Kein Problem: Ihr könnt auch in einem von über 100 Kinos bundesweit bei der Preview des Films mit dabei sein. Checkt unter www.krassklassenfahrt-film.de einmal ab, ob ein Kino in eurer Nähe mitmacht.

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr einfach nur unseren Gewinnspiel-Post auf Instagram kommentieren. Lies dir auch bitte unbedingt unsere Teilnahmebedingungen und die Informationen zum Datenschutz durch. Wenn ihr zu den glücklichen Gewinner*innen zählt, schreiben wir euch direkt bei Instagram! Viel Erfolg und viel Spaß beim Film. 😊

Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie gelten auch bei der Premiere in Berlin bestimmte Sicherheitsmaßnahmen. Wie diese genau in deiner jeweilgen Stadt für die Preview aussehen, erfährst du vom Veranstalter. Bei der Premiere in Berlin sehen sie wie folgt aus:

Einhaltung der 3G-Regel (Zutritt nur für Getestete, Geimpfte und Genesene) ist sicherzustellen.

Für Kinder bis 6 Jahren ist kein zusätzlicher Nachweis nötig.

Schüler*innen benötigen aufgrund derregelmäßigen Schultestungen nur einen gültigen Schülerausweis oder eine gültige BVG-Karte.

Es muss grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Auf diesen kann an festen Sitz- oderStehplätzen verzichtet werden.

Es werden ausschließlich medizinische Masken wie OP-Masken oder FFP2-Masken akzeptiert.

Die Maskenpflichtentfällt für alle Kinder bis einschließlich 5 Jahren.•

Im Freien: In Warteschlangen, Anstellbereichen, Kassen etc. muss ein Mund-Nasen-Schutz getragenwerden.

