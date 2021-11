„Harry Potter“-Star: Was stimmt mit seinen Augen nicht?

„Harry Potter“-Star Alan Rickman hat uns alle mit seiner Darstellung als Professor Severus Snape begeistert – und das Fürchten gelehrt.

Er hatte eine Ausstrahlung wie kaum ein anderer. Umso trauriger, dass Rickman zu den „Harry Potter“-Stars gehört, die bereits verstorben sind. 🥺 Nun kam heraus, dass der Schauspieler einen besonderen Trick bei seinen Augen nutzte, um noch bedrohlicher zu wirken!

So involviert war Rickman bei dem Kostümdesign

Rickman war beim Design seines Kostüms stark involviert: Er wusste sehr genau, wie Snape aussehen sollte und half dem Kostüm-Design dabei, die Kleidung zu kreieren.

So hatte Rickman die Meinung, Snape wäre ein Mensch, der eine Menge Knöpfe in seiner Kleidung haben würde, denn in seiner Vorstellung wäre Snape ein Mensch, der sich „komplett zuknöpfen“ würde. Ein weiteres Detail war, dass Rickman sehr dunkle Augen wollte für seine Figur. Eigentlich hat Rickman nämlich helle, bernsteinfarbene Augen – die hätten aber so gar nicht zum düsteren Snape gepasst. Deswegen trug Rickman schwarze Kontaktlinsen! Cleverer Trick.

Damit schockte er seinen Kollegen

Von den schwarzen Kontaktlinsen wussten allerdings nicht alle Kolleg*innen. Regisseur Mike Newell, der für „Harry Potter und der Feuerkelch“ zuständig war, zeigte sich sehr angetan von der besonderen Augenfarbe von Rickman. Als er diesem dafür beim Vorbeigehen ein Kompliment machte, ließ Rickman es sich nicht nehmen, sich nach vorne zu lehnen, in sein Auge zu greifen und eine der Kontaktlinsen heraus zu pulen. 😂 Wir können uns richtig gut vorstellen, wie entsetzt der arme Newell gewesen sein muss, als Rickman quasi sein Auge vor ihm ausgepackt hat! 😁 Was nur einer von vielen Beweisen ist, dass Rickman immer eine besondere Art von Humor hatte.

