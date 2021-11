Ed Sheeran über Penis Bild

Ed Sheeran hat eine Urinal Phobie

Auch Superstars müssen mal pinkeln – auch an öffentlichen Orten, auf Partys oder Backstage. Während der Besuch einer Männer-Toilette für "normale" Menschen allerdings total unkompliziert ist, sieht es bei Stars wie Ed Sheeran ganz anders aus!

Tatsächlich versucht der „Bad Habits“-Sänger Urinale auf Männertoiletten so gut es geht zu meiden. „Wenn ich an einer von 20 Schüsseln ganz am Ende in der Ecke stehe, wird sich ganz sicher trotzdem jemand neben mich stellen und versuchen, einen Look zu erhaschen. Meine Regel ist also, die Urinale nicht zu nutzen“, so Sheeran in einem Interview.



Seine Wahl fällt also wann immer möglich auf eine Kabine – doch die sind eben nicht immer frei. Und was raus muss, muss raus! Wenn keine Kabine frei ist, nimmt Sheeran ganz in der Not auch das letzte Urinal am Ende der Reihe. Allerdings ist das immer gefährlich, wie der Sänger zugibt. Denn dabei würden andere nicht nur ein Blick auf seinen Penis werfen können, auch Penis Bilder könnten so entstehen. Bisher ist diese Panne Ed Sheeran aber noch nicht passiert.

Tatsächlich hatte der Sänger aber schon mehrere peinliche Treffen auf dem Klo. „Ich habe Kit Harrington (aus “Game of Thrones”, Anm. d. Red.) und Richard Madden (aus “Bodyguard” oder “Eternals”) an Pinkel-Schüsseln kennen gelernt“, gesteht der Sänger in einem Podcast. „Ich meinte nur: ,Da stehe ich nun – neben Jon Schnee beim pinkeln!’ und es war einfach nur total peinlich“, erinnert sich Ed Sheeran an das Treffen auf dem Klo.

Ein Foto Bild von dem Treffen auf dem Klo aber nicht entstanden...

