Kirsten Stewart: Das trägt sie zur Hochzeit

Es ist offiziell: Kirsten Stewart und ihre Freundin Dylan Meyer werden heiraten! 😍 Uns kommt es wie gestern vor, dass es zwischen dem „Twilight“-Star und ihrem Ex Robert Pattinson zu heißen Küssen im Haus der Filmregisseurin kam.

Beide sind vielleicht damals nicht im Guten auseinandergegangen, haben aber nun neue Partnerinnen für sich gefunden, die sie glücklich machen. Im Fall von Stewart ist das Drehbuchautorin Meyer, mit der sie seit 2019 offiziell zusammen ist. Im November kam die fröhliche Nachricht von Stewart persönlich: „Wir heiraten. Wir werden es sowas von durchziehen!“ 💖 Zwar hatte Stewart schon eigene Pläne für einen Antrag geschmiedet, ihre Freundin kam ihr dann aber doch zuvor. „Sie hat es perfekt gemacht!“, lobte Stewart ihre Verlobte im Interview in der Howard Stern Show. Nun verriet sie einige neue Details zum großen Tag …

Stewart und Meyer wollen eine große Überraschung daraus machen

In einem Interview mit ET sprach die Schauspielerin über ihre aktuellen Filme („Spencer“, in dem sie die ikonische Rolle von Prinzessin Diana übernimmt und schon jetzt von Kritiker*innen dafür gefeiert wird) und alte Filme („Twilight“, wofür Kritiker*innen sie eher weniger feierten 😁). Und natürlich über private Entwicklungen, wie ihre anstehende Hochzeit mit Meyer! „Ich weiß nicht, wie vielen Traditionen wir folgen werden“, verrät der Star auf Nachfrage. Viele Details seien noch nicht ganz klar – außer einer Sache! „Ich weiß, was ich tragen werde, aber ich kann es dir nicht verraten. Wir wollen aus der ganzen Sache eine große Überraschung machen“, so Stewart. Sie weiß auf jeden Fall, wie man neugierig macht! Wir halten euch auf dem Laufenden und können die Hochzeit kaum erwarten. 🥰

