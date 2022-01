Katja Krasavice: Album in Gefahr!

Katja Krasavice: Homophobie-Kontroverse wegen Feature mit Haiyti

Katja Krasavice will immer, dass alles zu 100 Prozent perfekt ist. Der neuste Rückschlag könnte schlimme Konsequenzen für ihr Album haben.

Am 4. Februar 2022 soll eigentlich "Pussy Power" erscheinen. Es ist alles bereit und Fans können es kaum erwarten. Gestern postete die Sängerin die Tracklist zu der Platte und ein Feature ist Fans dort negativ aufgefallen: Haiyti. Die Rapperin hat in der Vergangenheit nämlich homophobe Kommentare von sich gegeben. Im Podcast "Talk-O-Mat" versuchte sie Tim Mälzer zu erklären, dass sie nicht homophob sei, einige ihrer Texte jedoch in der Vergangenheit so rübergekommen sind. Der Star-Koch versuchte noch, sie zu belehren, das jedoch erfolglos. Rap-Star Nura postete den Ausschnitt des Podcasts auf TikTok und bezeichnete Haiyti als dumm und queerenfeindlich. Das passt Kajta Krasavice, die sich regelmäßig für die LGBTQ+ Community einsetzt, natürlich gar nicht. Jetzt will sie für ihr Album Konsequenzen ziehen …

Song mit Haiyti auf der Kippe: Katja Krasavice will Konsequenzen für ihr Album ziehen

Homophobie und Queerenfeindlichkeit will Katja Krasavice auf keinen Fall dulden, vor allem nicht auf ihrem Album. Nur kurze Zeit später postete die Rapperin ein Statement auf Instagram.

"Ich habe um 16 Uhr meine Tracklist gepostet und wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich jemanden aufs Album geholt habe, die was Homophobes gesagt haben soll. Ich werde das sofort prüfen und wenn das der Wahrheit entspricht, fliegt diese Person natürlich von meinem Album!!! Sowas hat in meiner Welt nichts verloren", stellt der Rap-Star auf Instagram klar. Ist jetzt das Album in Gefahr? Schließlich kann so eine kurzfristige Veränderung starke Auswirkungen auf den Release haben. Doch Katja Krasavice ist bekannt dafür, dass es ihr extrem wichtig ist, alle Termine einzuhalten und arbeitet dafür gerne Tag und Nacht. Deshalb wird sie sicher einen Weg finden, dieses Problem zu lösen und der queeren Community beizustehen. Wir haben eine Idee: Wie cool wäre es, wenn Nura statt Haiyti auf dem Track zu hören wäre und eine Ansage gegen Feindlichkeit und Intoleranz im Rap macht?

