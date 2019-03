"Katy Keene": Neue Darsteller für das "Riverdale"-Spin-Off bekannt

Neue Darsteller in "Katy Keene"

Nachdem letztens erst verkündet wurde, dass "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale die Hauptrolle im "Riverdale" Spin-Off "Katy Keene" ergattert hat, geht es gleich mit neuen News weiter. Denn jetzt wurden weitere Darsteller bekannt gegeben: Jonny Beauchamp, Julia Chan, Camille Hyde und Lucien Laviscount! Die Newcomer werden alle wichtige Rollen im Spin-Off erhalten. Jonny Beauchamp wird "Jorge/Ginger Lopez" spielen, der eine Karriere als Drag-Queen anstrebt. Julia Chan wird in die Rolle der "Pepper" schlüpfen und ist das It-Girl der Serie und will immer im Mittelpunkt stehen. Camille Hyde wird "Alexandra Cabot" spielen, ein starkes Business-Girl, welches in der Firma ihres Vaters arbeitet. Sie wird geliebt und gefürchtet und führt einen ständigen Machtkampf mit ihrem Zwillingsbruder "Alexander Cabot", der von Lucien Laviscount gespielt wird. Alexander ist ganz anders als seine Schwester, eher ein Hipster-DJ, der das Label seines Vaters verändern will. Dadurch trifft er übrigens auf "Josie McCoy" (Ashleigh Murray), die "Riverdale" verlassen wird, um Teil von "Katy Keene" zu sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich zwischen den beiden eine kleine Romanze anbandeln wird …

Worum geht es im "Riverdale" Spin-Off "Katy Keene"?

"Katy Keene" gehört ebenfalls zum Universum der Archie-Comics. Die Serie dreht sich natürlich hauptsächlich um Hauptdarstellerin "Katy Keene" und ihre Freunde, die alle am Broadway durchstarten wollen. Katy ist eine sehr mutige New Yorkerin und träumt davon Modedesignerin zu werden. Die Serie wird deshalb auch in New York gedreht. Paparazzi schleichen übrigens fast täglich am Set herum und haben auch schon eine ganz besondere Szene eingefangen: "Katy Keene" (Lucy Hale) bekommt einen Antrag von ihrem Boyfriend "Ko Kelly" (Zane Holtz)! Fun Fact: Lucy Hale hat einen Hut mit einem "Veronica"-Aufnäher geschenkt bekommen. "Veronica"-Darstellerin Camila Mendes hat auf den Post reagiert und verraten, dass Katy und Veronica Freundinnen sind! Vielleicht werden wir also auch ein kleines bisschen mehr über Veronicas Vergangenheit in New York erfahren. Für alle, die sich nicht erinnern: Veronica ist in der ersten Staffel als Neue in "Riverdale" aus New York angekommen. Viel mehr ist bisher jedoch nicht über die Serie bekannt. Wir sind sehr gespannt, wie das "Riverdale" Spin-Off sein wird und werden euch natürlich weiterhin mit allen Updates zur Serie versorgen.

