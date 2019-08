"Katy Keene": Neuer Trailer zum "Riverdale" Spin-Off ✨

"Katy Keene" Trailer: Darum geht es im "Riverdale" Spin-Off

Schon seit bekannt ist, dass "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale die Hauptrolle im "Riverdale" Spin-Off "Katy Keene" übernehmen wird, sind Fans aus dem Häuschen. Zum Glück versorgen uns die PLL-Darstellerin und auch "Riverdale"-Produzent Roberto Aguirre-Sacasa immer wieder mit neuem Material zu der Serie. Jetzt endlich wurde der erste dreiminütige Trailer zu "Katy Keene" veröffentlicht. "Meine Mutter hat mir immer gesagt: Man muss nicht reich sein, um stylisch zu sein. Wir lassen uns von unseren Lieblingsdesignern inspirieren und machen es selbst", lauten die ersten Worte von Lucy Hale aka Katy Keene. Schnell wird klar: Katy lebt in New York und ist absolut Modebegeistert. Ihr größter Traum ist es, eines Tages selbst Modedesignerin zu werden. Deshalb versucht sie durch einen Styling-Job, Fuß in der Modewelt zu fassen. Außerdem hat sie einen ziemlich süßen Boyfriend! Schon im März kursierten Bilder, wie "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale einen Antrag von ihrem Co-Schauspieler bekommt – Zane Holtz, der mit K.O Kelly einem semiprofessionellen Boxer spielt.

"Riverdale" meets "Katy Keene"

Außerdem sehen wir im Trailer auch, wie Josie McCoy (Ashleigh Murray) aus "Riverdale" und Katy (Lucy Hale) aufeinander treffen! Die beiden scheinen schon länger gute Freundinnen zu sein. Die aufstrebende Sängerin kommt nach New York, um im Musik-Business durchzustarten. Deshalb zieht sie zuerst zu ihrer guten Freundin Katy, die beiden werden Mitbewohnerinnen. Dort lernt sie auch Jorge (Jonny Beauchamp) kennen, der ebenfalls Katys Mitbewohner ist und als Schauspieler am Broadway erfolgreich werden will. Und es funktioniert! Schon im Trailer sieht man, wie Josie einen ziemlich wichtigen Label-Boss kennenlernt und sich zwischen den beiden mehr, als nur eine geschäftliche Beziehung entwickelt. Auch Katy gibt alles, um in ihrem Job erfolgreich zu sein, doch nicht jeder ist von ihrem Engagement begeistert. Schnell trifft sie auf Konkurrenten, die ihr das Leben zur Hölle machen wollen. Manchmal ist es gar nicht so leicht, sein Ziel zu erreichen. "Ihr dabei zuzusehen, wie sie ihren Traum verwirklicht, hat mich daran erinnert, dass ich das Gleiche tun sollte", hört man Katy zum Schluss sagen – ein Gänsehaut-Moment! "Katy Keene" wird sicher eine super motivierende und inspirierende Serie werden, die euch vor allem eins zeigen soll: Ihr könnt alles erreichen, wenn ihr wollt!

