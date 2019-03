"Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale: Antrag von diesem Schauspieler

Lucy Hale: Ist sie verlobt?

"Katy Keene"-Darsteller Zane Holtz (32) kniet nieder und fragt "Pretty Little Liars"-Star Lucy Hale (29) in einer Szene für ihre kommende Netflix-Serie "Katy Keene" in New York City, ob sie ihn heiraten möchte. Die Co-Stars filmten die romantischen Szenen in der Lower East Side von Manhattan. Wow – wenn die Bilder hinter den Kulissen bereits so Eindrucksvoll sind, wie wird dann erst die Serie.

Lucy Hale: Das passiert in "Katy Keene"

Lucy spielt die Titelfigur in der Show und Zane spielt K.O. Kelly, der Freund von Katy Keene. Er ist ein "semiprofessionellen Boxer mit einem unglaublichen Körper". Katy wird als "ein New Yorker aus den zwanzig Jahren" beschrieben, die Modedesignerin werden will. Wenn sie nicht als persönliche Einkäuferin in einem Luxuskaufhaus arbeitet, hängt sie mit ihren Girls ab.

