Katja Krasavice: So krass wird "Million Dollar A$$"

Erst vor wenigen Tagen hat Katja Krasavice einen krassen Teaser zu „Million Dollar A$$“ veröffentlicht. Wer den gesehen hat, kann sich sicher sein, dass die erste Single ihres neuen Albums „Eure Mami“ krass sein wird. Gedreht wurde in einer Art Palast, inklusive Pferd und imposanten Outfits hat sich die Sängerin eine Märchenwelt ala Katja aufgebaut. Doch sie wird nicht alleine sein. Rapper Fler ist als Feature auf dem Song von Katja Krasavice zu hören, die erst kürzlich gestanden hat, dass der Track eigentlich ein Feature mit zwei Künstlern ist. Aggro Berlin“-Regisseur Specter hat nämlich beim Musikvideo geholfen.

Katja Krasavice verrät erste Songzeile

Fans scheinen ziemlich ungeduldig zu sein, denn sie fragen Katja Krasavice beinahe täglich nach neuen Hinweisen zu „Million Dollar A$$“. In ihrer Instagram-Story hat Katja jetzt eine Zeile aus ihrem Song mit Fler verraten: „Er will eine Freak Hoe, die bad ist.“ Klingt ganz nach Katja, die außerdem schon öfter betont hat, dass ihre erste Single „zerstören“ wird. Was genau sie damit meint, ist zwar noch unklar, aber alleine die Tatsache, dass sie für den Videodreh sieben Trucks und 80 Mitarbeiter gebraucht hat, zeigt, dass sie mit ihrem neuen Album ganz neue Maßstäbe setzen will – um es endgültig allen zu beweisen.

Katja Krasavice ist außerdem auch für den goldenen BRAVO-Otto-2020 nominiert – hier könnt ihr in der Kategorie "Hip Hop national" für sie voten!

