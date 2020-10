Katja Krasavice über "MILLION DOLLAR A$$" mit Fler

Im Januar will Katja Krasavice ihr neues Album "Eure Mami" veröffentlichen. Doch natürlich wird es schon vorher neue Musik geben. Am 23. Oktober 2020 will die Sängerin ihre erste Single "MILLION DOLLAR A$$" veröffentlichen. Das wird nicht nur ein neuer Track, sondern ihr allererstes Feature! Mit dabei: Deutsch-Rap Legende Fler. Schon mehrmals hat Katja beton, dass es eine riesige Ehre für sie sei, mit ihm zusammenzuarbeiten, da er die Welt des Deutschraps zu großen Teilen geprägt habe. Alleine mit diesem Feature setzt Katja Krasavice eine krasse Ansage an alle Deutschrap-Stars.

Katja Krasavice: Erstes Feature mit gleich zwei Künstlern

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Aber das war noch nicht alles, denn in ihrer Instagram-Story hat Katja Krasavice jetzt verraten, dass nicht nur ein weiterer Künstler bei dem Feature dabei ist, sondern gleich zwei Künstler! Das Musikvideo zu "MILLION DOLLAR A$$" wurde nämlich von Specter produziert. Er ist Regisseur und Gründer des Labels "Aggro Berlin". In ihrer Instagram-Story schreibt Katja: "Wir reden bei diesem Feature nicht nur von zwei krassen Persönlichkeiten, die auf einer Single zusammenkommen … In diesem Fall ist es ein Werk von drei Künstlern. Es ist mir eine Ehre, dass Fler und ich das Musikvideo mit Specter umgesetzt haben. Deutschland kann stolz sein einen Künstler wie dich zu haben." Wir sind wirklich sehr gespannt auf das Ergebnis. Der erste Look sieht schon mal krass aus!

Katja Krasavice ist außerdem für die BRAVO-Otto-Wahl 2020 in der Kategorie "Hip-Hop national" – hier könnt ihr für sie voten!

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch klicken des Links "Externe Inhalte von Instagram deaktivieren". Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->