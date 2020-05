Justin Bieber sendet Charli D'Amelio eine geheimnisvolle DM

Plötzlich berühmt zu sein, bringt auch oft die ein oder andere Schattenseite mit sich. Das musste auch Charli D’Amelio feststellen, die momentan die meisten Follower auf TikTok hat, deshalb aber auch mit Mega-Hate konfrontiert wird. Das macht der 16-Jährigen oft mehr zu schaffen, als man meint. Erst kürzlich veröffentlichte Charli D’Amelio sogar ein Video, in dem ihr, wegen all den fiesen Kommentaren auf TikTok, sogar die Tränen kommen. Spätestens seit gestern sollten die allerdings getrocknet sein, denn wie alles im Leben, bringt der Fame auch den ein oder anderen Vorteil mit sich. In einem Live-Videochat auf TikTok, beantwortete Charli die ein oder andere Fan-Frage. Und plötzlich rutschte da eine ganz besondere Message in die Kommentare. Und die kam von niemand geringerem als Justin Bieber persönlich 😳

Justin & Charli: Starten sie ein geheimes Projekt?

Bei dieser Nachricht konnte selbst Charli D'Amelio ihren Augen kaum trauen. Der „Intentions“-Interpret forderte Charli auf so schnell wie möglich ihre DMs zu checken. „Bitte checke deine DMs wenn du mit deinem Live fertig bist DANKE“, schrieb er in die Kommentare. Klar, dass die 16-Jährige da erstmal komplett ausflippte! „Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Das war ein Scherz“, sagte sie in die Kamera. „Bitte hat jemand das gescreenshotet.“ Und natürlich haben das einige ihrer 56.8 Millionen Follower (Stand 20.05.2020). Als Charli D'Amelio schließlich klar wurde, dass es wirklich echt wahr und JB persönlich ihr geschrieben hatte, ließ sie Justin wissen, dass sie ihm so schnell wie möglich antworten wird. Was genau Justin Bieber ihr wohl für eine Nachricht geschrieben hat? Darüber rätseln jetzt natürlich alle. Ob es wohl ein geheimes Projekt der beiden geben wird? Oder Charli in JBs nächstem Video tanzen wird? Immerhin war es nicht das erste Mal, dass der Sänger sich mit einem kleinen Gefallen an den TikTok-Star gewendet hat. Charli drehte bereits einen kleinen Clip zum Geburtstag von Justin Biebers kleiner Schwester Jazzy, die by the way ein riesen Fan des TikTok-Stars ist. Mit von der Partie waren übrigens auch Sänger Shawn Mendes, Camila Cabello und Billie Eilish. Einfach praktisch so einen großen Bruder im Show Business zu haben.

