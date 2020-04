Madison Beer braucht eine TikTok-Pause

Madison Beer, die mit Justin Biebers Hilfe zum Megastar wurde, hat die Schnauze voll! Obwohl weltweit Millionen von Fan-Herzen für die hübsche Sängerin schlagen, setzten ihr fiese Kommentare trotzdem zu. Denn auch Stars können nicht immer alles wegstecken und ignorieren. Die Brünette will sich nun eine kleine TikTok-Pause gönnen, nachdem sie haufenweise Hater-Kommentare in der beliebten App gelesen hatte. Aber was war passiert?

Es bricht Madison das Herz!

In einem Kommentar auf TikTok, schrieb die Sängerin: "Dies könnte erstmal mein letztes TikTok sein. Die Energie auf dieser App zehrt an mir :( So viel Hass und Negativität. Das ist alles, was ich heutzutage sehe", schrieb Madison. Sie erklärte, dass sie den Umgang, den die Menschen auf TikTok miteinander haben, nicht mehr länger ertragen könne: "Ich spreche nicht einmal nur über mich selbst. Jedes Video, das ich sehe, hat gemeine Kommentare. Die ganze Zeit. Es bricht mir das Herz." Zudem schrieb sie, dass sie es satt habe zu sehen, wie Mädchen in ihren Videos für ihren Körper heruntergemacht werden und erklärte, dass sie TikTok zwar nach wie vor sehr möge, das schreckliche Verhalten jedoch nicht weiter unterstützen möchte. Auch wenn die Mehrzahl der Kommentare in den sozialen Medien und auf TikTok positiv ist, wissen wir alle, welche Auswirkungen ein negativer Kommentar in einem Meer von Positivität haben kann. Madison Beer hat erkannt, dass zu viel Zeit in den sozialen Medien ihr nicht guttut. Ihre Fans werden sie trotzdem sehr vermissen und hoffen, dass sich die Vibes auf schnell TikTok ändern, damit Madison noch mehr Positivität auf Social Media verbreiten kann!

