Justin Bieber bisher allein auf TikTok

Immer mehr Stars verfallen dem riesigen TikTok-Hype! Auch Justin Bieber ist schon eine Weile dabei und teilte ein paar lustige Clips zu seinen Songs "Yummy" oder "Changes", oder auch beim Eishockey-Spielen. Als er letztens in der "The Late Late Show" bei James Corden zu Gast war, wurde er natürlich auch auf die Trend-App angesprochen. Und sofort gab er dem lustigen Moderator einen kleinen Crashkurs und ein paar TikTok-Tipps à la Justin Bieber.😂 Doch bisher fragten sich alle noch, wieso seine schöne Frau Hailey nie in den Clips dabei ist.🧐

Hailey und Justin Bieber posten erstes gemeinsames TikTok

Wie Justin Bieber letztens mit einem heißen Sex-Geheimnis gelüftet hat, verbringen er und Hailey viel Zeit im Bett, was schon mal erklären würde, wieso das Model wenig Zeit für TikTok hat.😅 Gestern dann die große Überraschung: Hailey hat sich einen eigenen Account gemacht und schon den ersten Clip gepostet. Natürlich zusammen mit Hubby Justin Bieber und bei einem cuten Dance. Dazu schreibt sie: "Wir sind endlich Teil der TikTok-Welt! Wir haben's versucht". Schon jetzt hat sie eine halbe Million Follower und fast 8 Millionen Likes. Bleiben wir mal gespannt, was als nächstes von den Biebers kommt.

@haileybieber we finally joined the tik tok world! we tried 🤷🏼‍♀️ ♬ 2livesounds - 2live.d

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!