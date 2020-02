Billie Eilish: Fan-Girl und Supporterin

Wir alle erinnern uns an das Fan-Girl Bild, welches Sängerin Billie Eilish mit jungen 12 Jahren, neben einem großen Justin Bieber Poster zeigt. Nun ist die "Bad Guy"-Sängerin selbst ein Mega-Star. Das heißt aber nicht, dass sie nun anders zu Justin steht. Letztes Jahr am Coachella-Festival haben sich die beiden Ausnahmetalente persönlich kennengelernt und Billie konnte ihr Glück damals kaum fassen. In einem Interview mit James Cordan hatte die Künstlerin versucht ihre Gefühle wiederzugeben: "Mein Gehirn setzte für einen Moment aus. Ich konnte es nicht glauben. Justin ist einfach mein absoluter Lieblingssänger!" Es gibt auch ein Video, welches das erste Treffen von Justin und Billie zeigt. Ihre Reaktion ist einfach zu süß! 🙈

Amazing show @ArianaGrande . Super proud of you. Had a moment mid show :) @billieeilish pic.twitter.com/UA3ci8QiV9 — Justin Bieber (@justinbieber) April 15, 2019

Billie Eilish: Sorgt sich um ihren Freund Justin!

Mittlerweile sind die zwei Künstler richtig gute Freunde geworden. In einem Interview ist Justin Bieber auch in Tränen ausgebrochen und weinte um Billie Eilish. Aber wieso? Der "Yummy"-Sänger verdrückte einige Tränen, da Billie bereits mit einem sehr jungen Alter im Rampenlicht steht. Durchbruch mit unter 18, ein neuer Song nach dem anderen und Billie Eilish arbeitet gerade auch an ihrem neuen Album. Und wer weiß besser, was die Schattenseite des Promi-Daseins sein kann, als Justin Bieber höchstpersönlich! Er war auch noch ein Teenie, als er seinen Durchbruch hatte. Daher sorgt sich Justin um seine Freundin und hofft, dass der Druck nicht zu stark für sie sein wird. Was die ständige Präsenz in der Öffentlichkeit mit dem "Intentions"-Interpreten machte, erzählt Justin nun in seiner YouTube-Doku.In der letzten Folge hatte seine Kollegin Billie Eilish nun auch einen Auftritt. Sie erzählte: „Ich freue mich, dass es Justin besser geht. Ich sorge mich um ihn, wenn es nicht so ist. Er ist mir sehr wichtig.“ Justin hatte in seiner Doku unter anderem erzählt, dass er an Lyme-Borreliose erkrankt ist und Probleme mit Alkohol und Drogen hatte. Die beiden Künstler supporten sich wo sie nur können und scheinen immer füreinander da zu sein! 😊

