Eklige Angelegenheit: Das muss Justin Bieber bei James Corden alles einstecken!

Justin Bieber lässt gerade keine Gelegenheit aus, sein neues Album “Changes“ zu promoten. Natürlich darf da auch ein Auftritt bei Kumpel und Show-Kollege James Corden nicht fehlen. Nachdem der „Yummy“-Interpret Justin Bieber dem Moderator beim Carpool Karaoke ein paar Tipps für TikTok gab, stellte er sich in seiner „The Late Late Show“ ein paar unangenehmen Fragen. Bei der Rubrik „Spill your Guts or Fill your Guts” müssen die Stars entweder eine Frage beantworten oder eklige Dinge wie z.B. eine Kuhzunge essen oder Vogelspeichel trinken. BÄH!

Justin Bieber beantwortet unangenehme Fragen: Welches Land hat die schlimmsten Fans?

Auch Justin Bieber stellt sich der Herausforderung und anstatt einen Bullen-Penis zu essen, verrät er James lieber, welche Freundin von Hailey er am liebsten mag. Dabei gibt er zu, dass Kendall an erster Stelle steht, dicht gefolgt von Gigi Hadid. An dritter und letzter Stelle steht Cara Delevigne. Um die Abstufung aufzuklären, entschärft er die Situation damit, dass er Kendall einfach am besten kenne. Doch bei der Frage, welches Land die schlimmsten Fans habe, überlegt Justin nicht lange und nimmt einen großen Schluck von dem Chilli-Pfeffer-Shrimps-Smoothie, den James für ihn ausgesucht hat. „Es ist widerlich“, kommentiert 24-Jährige und lässt die Frage damit unkommentiert. Eins muss man ihm lassen: Für seine Fans steckt er ganz schön was weg.

