Justin Bieber: Schmerzhafte Trennung

Justin Bieber (24) hat endlich das getan, worauf seine Fans schon lange warten. Er hat sich getrennt, aber nicht etwa von seiner Ehefrau Hailey Bieber, sondern von einer anderen großen Liebe des kanadischen Superstars: seinem Schnäuzer!

Justin Bieber kämpft für seinen Schnurrbart

Für Justins Hochzeit, zu der auch viele Stars kamen, hat sich der Sänger seinen geliebten Bart abrasiert – doch das hielt nicht lange. Schon kurze Zeit später ließ der „Purpose“-Star sich den Schnäuzer wieder wachsen. Zum Leidwesen vieler Fans, die die Gesichtsbehaarung bei Jus überhaupt nicht feiern. Viele Belieber forderten: „Der Bart muss weg!“ Undenkbar für Justin, der daraufhin auf Instagram für seinen Schnurrbart protestierte.

Justin Bieber trennt sich von seinem Bart 💔

Doch an dieses „NEIN“ hat Justin Bieber sich nicht gehalten! Mit dem "Baby face BIEB"-Bild, das er gestern in seinem Feed postete, machte er es offiziell: Der Bart ist weg! Doch Belieber sollten sich nicht zu früh freuen. "Ich habe mich rasiert. MUSTACHIO ist in den Urlaub gefahren – aber er wird zeitig zurück sein!", schrieb Justin, der gerade erst wegen Billie Eilish geweint hat, zum Post. Wir sind gespannt, womit er uns das nächste Mal überrascht.

