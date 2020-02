Justin Bieber spielt mit James Corden

Nachdem BTS letztens einen tollen Talkshow-Auftritt bei James Corden hatten, war nun auch Justin Bieber in der "The Late Late Show" zu Gast. Der Grund ist hauptsächlich natürlich sein Comeback und das neue Album, das mittlerweile sogar schon auf dem Markt ist. In einer Runde Carpool Karaoke sangen die beiden die bekanntesten Hits des Megastars und Justin Bieber gab dem Moderator obendrauf noch Tipps für TikTok. Danach musste er aber auch noch ein Game spielen, in dem es privater wurde...

So denkt Justin Bieber über Haileys Freundinnen

Schon einige Stars mussten sich dem Spiel "Spill your Guts or Fill your Guts" stellen. Dabei haben sie die Wahl, eine richtig unangenehme Frage zu beantworten oder etwas ekliges (Kuhzunge, Vogelspeichel etc.) zu essen oder zu trinken. Diesmal traf es auch Justin Bieber. Und eine Antwort könnte vielleicht Stress geben. Der Musiker sollte nämlich bewerten, welche der Freundinnen seiner Ehefrau Hailey er am wenigsten mag. Darauf sagte er ziemlich schnell: "Kendall, Gigi, Cara". Das bedeutet, dass er Kendall Jenner am meisten mag, und Cara Delevingne am wenigsten. Upps! Justin Bieber entschärfte die Situation aber sofort, indem er erklärte, dass er Kendall einfach am besten kenne. Die anderen beide findet er natürlich trotzdem super. Nochmal Glück gehabt!😅

