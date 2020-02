Vorgeschichte: Streit wegen Taylors Plattenlabel

Der eigentliche Stress begann eigentlich damit, dass der Ex-Manager (Scott Borchetta) von Taylor Swift das Musiklabel „Big Machine Label Group“ für rund 300 Millionen US-Dollar an Scooter Braun verkauft, der wiederum der Manager von Justin Bieber ist. Der Clou: Taylor Swift hat den Großteil ihrer Musik unter diesem Label veröffentlicht. Der Verkauf des Labels bedeutet für Taylor gleichzeitig, dass sie die Rechte an vielen ihrer erfolgreichen Liedern verliert. Viel schlimmer findet die Sängerin allerdings, dass alles angeblich hinter ihrem Rücken passiert sei.

Streit zwischen Taylor Swift und Scooter Braun

Doch nicht nur der Verkauf ohne ihr Wissen ist ein Problem für Taylor Swift, sondern auch die Tatsache, dass die Pop-Sängerin auch nicht sonderlich viel von Justin Biebers Manager Scooter Braun hält. Er hat nämlich auch mit dem zerstrittenen Kanye West zusammengearbeitet. Kanye veröffentlicht 2016 seinen Song „Famous“ mit einer Songzeile, die folgende Lyrics beinhaltet: "I think that me and Taylor might still have sex, I made that bitch famous". In einem Blogpost wirft Taylor Swift Scooter Braun damals vor, seine Künstler dazu angestiftet zu haben, sie öffentlich bloßzustellen.

Streit zwischen Taylor Swift und Justin Bieber

Als wären nicht schon genug Personen in diesen Streit involviert, mischte sich auch noch Justin Bieber ein. Der findet nämlich, dass sich Taylor bei diesem großzügigen Verdienst gefälligst nicht zu beschweren hat. Mit einem Post auf Instagram wollte er sich damals bei Taylor entschuldigen und schreibt unter anderem: "Im Laufe der Jahre haben sich unsere Wege nie gekreuzt und wir hatten nicht die Möglichkeit, unsere Differenzen auszudiskutieren, unseren Frust und unsere Enttäuschungen. Ich finde es daher ungerecht, dass du dich gleich an Social Media wendest, um Menschen dazu zu bringen, Scooter zu hassen." Ehefrau Hailey kommentierte diesen Post mit dem Wort „Gentleman“.

Streit zwischen Cara Delevingne und Justin Bieber

Nach dieser öffentlichen Schlammschlacht zwischen Taylor Swift und Justin Bieber schaltete sich plötzlich auch Model Cara Delevingne ein. Sie sieht das Ganze nämlich etwas anders und schießte öffentlich gegen Justin Bieber: "Gentleman? @haileybieber und @justinbieber, euch muss echt langweilig sein. Ich wünschte, ihr würdet weniger Zeit damit verbringen, euch für Männer einzusetzen und stattdessen versuchen, Frauen zu verstehen und ihre berechtigten Reaktionen zu respektieren. Als verheirateter Mann solltest du Frauen huldigen, anstatt sie niederzumachen, weil du dich bedroht fühlst. Ich glaube nicht, dass du verstehst, wie man sich entschuldigt. Das Problem, das @taylorswift anspricht, geht viel weiter und das weißt du auch. Wie du gesagt hast, du hast seit Jahren nicht mit ihr gesprochen, was bedeutet, dass du die Situation sicherlich nicht so gut verstehst wie ich."

Der Streit zwischen Cara Delevingne und Justin Bieber geht weiter

Nachdem Justin Bieber kürzlich in der Show von James Corden die unter anderem die Frage beantworten sollte, welches Land die schlimmsten Fans hat, sollte er zusätzlich auch noch die Freundinnen von Hailey nach Beliebtheit ranken. Dabei merkte man deutlich, welche Freundin von Hailey ihr Ehemann Justin Bieber am wenigsten mag. An dritter und letzter Stelle nennt er nämlich Cara Delevingne. Das Model revanchiert sich bei Justin mit einem Throwback-Post auf Instagram. Die 27-Jährige teilt in einer Slideshow. Enthalten sind der Talkshow-Clip, ein altes Bild vs. einem aktuellen Foto der beiden. Als Caption schreibt sie: "Heute vs. damals. Wenn du nichts gegen mich hast, warum hast du mich dann blockiert?" Hoffentlich artet dieser Streit nicht wieder aus. 🙄

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!