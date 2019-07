Ashley Benson & Cara Delevigne: Verlobungsgerüchte

Haben sich Ashley Benson und Cara Delevingne verlobt?

Seit über einem Jahr sind Schauspielerin Ashely Benson und Topmodel Cara Delevingne ein Paar. Lange Zeit hatten die beiden ihre Beziehung noch für sich behalten und wollte einfach nur die gemeinsame Zeit privat genießen. Vor Kurzem ließen sie dann aber doch die Bombe platzen und teilten ihre Liebe mit all ihren Fans. So richtig verheimlichen konnten sie es ja eh schon lange nicht mehr. Heute zeigen sich die beiden ganz offen und extrem verliebt miteinander. So auch auf ihrem Love-Trip nach Saint Tropez. Dort sie natürlich von einigen Paparrazzi auf Schritt und Tritt verfolgt und beim Händchen haltenden Schlendern in der Südfranzösischen Stadt abgelichtet. Sieht man sich die Couple-Pics aber genauer an, entdeckt man schnell die zwei neu wirkenden und ähnlichen Ringe, die "PLL"-Star Ashley Benson und Cara Delevingne an ihren Fingern tragen, während sie heiße Küsse austauschen. Das heizte die Gerüchteküche natürlich total an und es wird wild spekuliert, ob die beiden sich schon die große Frage gestellt haben.

Hmmmm are #CaraDelevingne and #AshleyBenson engaged? According to Just Jared, the couple who are vacationing in St.Tropez were spotted with bands on their ring fingers! #engaged pic.twitter.com/6T0FSnjg2d — Who Wore What Jewels (@wwwjewelsdaily) 10. Juli 2019

Ashley Benson und Cara Delevingne bekommen viel Support von ihren Fans

Auf Twitter und CO. geht es mittlerweile schon richtig ab und alle gratulieren dem eventuell frisch verlobten Paar. So schreiben einige Fans: "OMG Ashley Benson und Cara Delevingne sind verlobt. Ich freue mich so sehr für sie" oder kommentieren unter die Instagram-Bilder Fragen wie "Werden du und Cara heiraten?". Andere wiederum nehmen die beiden in Schutz und möchten, dass die Follower nicht mehr nach solchen privaten Angelegenheiten fragen. Schließlich würden die zwei schon an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie es verkünden wollen. Ob die beiden also wirklich verlobt sind, ist noch nicht geklärt, da es von keiner Seite her bestätigt wurde. So soll eine Quelle sogar verraten haben, dass die sie eben doch nicht verlobt sind, sich aber auch nicht weiter zu den Gerüchten äußern wollen. Was es mit den matchenden Ringen auf sich hat, wissen vorerst nur der als bisexuell geoutete "Pretty Little Liars"-Star und das Model.

