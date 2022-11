Ashley Benson: Nackt mit Fan unter der Dusche

Ashley Benson ist nackt in einem Spa, als plötzlich ein dreister Fan dazukommt. Was dann passiert, ist wirklich frech...

Manche Fans sind wirklich frech! Das hat auch Schauspielerin Ashley Benson jetzt zu spüren bekommen.

Die schöne Blondine war zusammen mit einer Freundin in einem koreanischen Spa. Weil um sie herum nur Frauen waren, dachte sie sich nichts dabei, sich nackt in die offene Dusche zu stellen. Doch dann kam auf einmal ein Anhänger dazu...

"Plötzlich tippte mir jemand auf die Schulter. Das Mädchen fragte mich, "Entschuldige, dass ich dich nerve, bist du Ashley Benson?! Und ich sagte nur, 'Ist das jetzt dein ernst? Ich bin nackt.'", erinnert sich Ash im Interview mit dem Magazin Complex. "Und sie meinte, 'Ja, kann ich ein Bild mit dir machen?'. Sie wollte sich mit mir unterhalten, während wir in der Dusche standen. Da musst du einen Strich ziehen. Welche Eltern ermutigen ihr Kind, sowas zu tun?!"

Generell hat sich die "Pretty Little Liars"-Darstellerin auch nach fünf Jahren im Showbiz noch nicht an den ganzen Rummel gewöhnt. "Ich mag es, verschiedene Menschen zu treffen, das ist kein Problem. Doch es ist total seltsam. Wenn mich jemand nach einem Foto fragt, möchte ich am liebsten wegrennen und mich verstecken. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals daran gewöhnen werde."

Doch nachdem "Pretty Little Liars" nun auch in Deutschland im Free-TV gestartet ist, kommen sich noch einige Fans dazu...