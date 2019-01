"Pretty Little Liars": Die Charaktere

Am 7. Mai geht's endlich los! Wir stellen dir die "Pretty Little Liars"-Charaktere vor...

Am 7. Mai geht es endlich los: "Pretty Little Liars" startet auf SuperRTL! Und das darfst du nicht verpassen. Wieso? Weil dich die US-Serie mit spannenden Geheimnissen, sexy Girls und hotten Jungs sofort in ihren Bann zieht.

Alles dreht sich um diese Clique: Aria, Emily, Spencer, Hanna und Alison sind diese besten Freundinnen. Doch dann verschwindet Ali plötzlich - und die anderen Mädels bekommen beunruhigende Nachrichten von einer unbekannten Person namens "A". Ein unheimliches Abenteuer beginnt...

Check die Clips und lerne die fünf Hauptcharaktere aus "Pretty Little Liars" noch besser kennen...

Aria Montgomery (Lucy Hale)