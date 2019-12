Ashley Benson: Statement zur Trennung von Cara Delevingne

Ashley Benson und Cara Delevingne: Ein Tweet sorgt für Verwirrung

Die Fans des Power-Couples waren in den letzten Tagen ganz schön verwirrt. Vor kurzem gab es noch Verlobungsgerüchte über Ashley Benson und Cara Delevingne, doch dann postete das Model plötzlich seltsame Nachrichten auf Twitter. "Ich glaube, ich werde hetero" und "Ashley und ich haben Schluss gemacht", hieß es auf Cara Delevingnes Feed. Ein Schock für die Follower: Ist die Beziehung zwischen den beiden etwa vorbei? Die Tweets waren nur für kurze Zeit online, dann wurden sie wieder gelöscht. Die offizielle Erklärung: Der Twitter-Account des Models wurde gehackt und der fremde Hacker hat sich einen Spaß daraus gemacht, die traurige Nachricht zu posten. Zu den Trennungsgerüchten haben beide Girls erstmal geschwiegen – bis jetzt.

Ashley Benson: Sie klärt die Gerüchte auf

Auch wenn Cara Delevingne wirklich gehackt wurde, fragten sich die Fans: Ist vielleicht tatsächlich etwas dran an der Trennungs-Botschaft? Doch gute Nachrichten: Auf Instagram hat Ashley Benson Entwarnung gegeben. Die Schauspielerin postete ein Foto von der "Pretty Little Liars"-Reunion in Deutschland. Ein Fan kommentierte darunter: "Hast du mit Cara Schluss gemacht? 😳" und der "PLL"-Star antwortete kurz und knapp: "Nope". Also keine Sorge: Cara Delevingne und Ashley Benson sind immer noch verliebt und happy miteinander! 🏳️‍🌈❤️

