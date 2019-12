"Pretty Little Liars": Wiedersehen der Stars in Deutschland

Zwei Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge gab es jetzt eine mega Reunion der "Pretty Little Liars"-Stars – und das sogar in Deutschland! Bei der deutschen Comic Con in Dortmund haben sich Ashley Benson, Troian Bellisario, Janel Parrish, Keegan Allen, Ian Harding, und Tammin Sursok wieder getroffen und waren über das Wiedersehen mindestens so happy wie die Fans. Schließlich sind die Schauspieler auch privat gut befreundet – und sogar A verfolgt die "Pretty Little Liars"-Girls noch heute! Bevor die Stars sich ihren Fans und den Presseterminen widmeten, posteten die Schauspieler fleißig auf Instagram: "Es war schön, ein paar bekannte Gesichter wiederzusehen", schreibt Tammin Sursok.

"Pretty Little Liars": Fans feiern die Reunion

So einen tollen Reunion-Moment gab es spätestens seit dem Aus für den “Pretty Little Liars”-Spin Off “The Perfectionists” nicht mehr. Die Fans sind begeistert – nicht nur vor Ort bei der Comic Con, sondern auch auf Twitter feiern sie den tollen Wiedersehens-Moment. "Ich kann es nicht glauben, eine PLL-Reunion, ich werde richtig emotional", schreibt ein Fan auf Twitter. Ob wir die Stars auch bald wieder gemeinsam vor der Kamera sehen werden? Bestätigt ist noch nichts, bisher gab es nur Gerüchte über ein mögliches Comeback von "Pretty Little Liars" – als Reboot oder sogar als Film. Bei den Schauspielern stimmt die Chemie auf jeden Fall immer noch, wie man an der Reunion unschwer erkennen konnte! 😍

Omg I can’t believe a PLL reunion is happening right now I’m so emotional — joey (@joeybouzek) December 7, 2019

