Shay Mitchel und Boyfriend Matte Babel sind Eltern!

Nach einer traurigen Fehlgeburt im letzten Jahr, hat Shay Mitchell dieses Jahr ihre zweite Schwangerschaft verkündet. Papa ist ihr Langzeit-Boyfriend Matte Babel, mit dem sie schon seit 2017 zusammen ist. Zur Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft lud der "Pretty Lillte Liars"-Star ein YouTube-Video mit den Worten hoch: „Da ist etwas im Ofen und es ist nicht meine Pizza!" Auf YouTube konnten wir die Schwangerschaft der Schauspielerin ziemlich gut verfolgen und jetzt ist es endlich so weit – ihre kleine Tochter ist da!

Shay Mitchell: Das Baby ist da!

Shay Mitchell, die ihr vermutlich zuletzt in der neuen Netflix-Serie "You – Du wirst mich lieben" gesehen habt, hat am Wochenende das erste Bild mit ihrem Baby gepostet. Zu sehen ist eine kleine Baby-Hand, die sie ganz zärtlich umfasst. Als Caption schrieb die frisch gebackene Mama: "Ich lasse dich niemals los" – so süß! Unter dem Post gratulieren ihr auch ganz viele Stars wie Vanessa Hudgens, aber natürlich auch all ihre PLL-Co-Stars wie Troian Bellisario, Sascha Pieters, Keegan Allen, Janel Parrish und viele mehr. Wir wünschen der frisch gebackenen Familie natürlich auch alles Gute und vor allem viel Gesundheit!

