Pretty Little Liars: Spinoff-Serie eingestellt!

Es ist ein Schock für alle "Pretty Little Liars"-Fans: Die "Freeform"-Serie "The Perfectionists" wird abgesetzt! Das wurde nun offiziell verkündet. "The Perfectionists" ist ein Spin-Off der beliebten Show "Pretty Little Liars", und wird jetzt nach nur zehn Folgen wieder eingestellt. Traurig: Während "PLL" jahrelang die erfolgreichste Serie auf dem US-amerikanischen Fernsehsender war, floppte "The Perfectionists". Obwohl die "Pretty Little Liars"-Darstellerinnen Sasha Pieterse a.k.a. Alison DiLaurentis und Janel Parrish als Mona Vanderwaal mitspielten …

"The Perfectionists": Zu wenige Zuschauer

Während "Pretty Little Liars" sieben Staffeln lang "PLL"-Fans das Leben versüßte, muss "The Perfectionists" jetzt nach nur zehn Folgen eingestellt werden – weil zu wenige Zuschauer die Serie verfolgten! Die Quoten der Serie waren von Anfang an nicht wirklich hoch, lediglich 260.000 Zuschauer verfolgten die Story hinter "The Perfectionists" pro Episode. Eine Mega-Enttäuschung für die Serien-Macher und Darsteller wie Sofia Carson (kennst du bestimmt aus "Descendants – Verhexte Welt") und Sydney Park ("The Walking Dead").