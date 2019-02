„Pretty Little Liars”-Star postet Nacktfoto auf Instagram

PLL -Star Tyler Blackburn („Caleb Rivers“) ist gerade in Costa Rica im Urlaub. Den genießt er in vollen Zügen… und zwar so, wie Gott ihn schuf: Nackt!

PLL: Tyler Blackburn lässt die Hüllen fallen

In den letzten paar Tagen ließ es sich Tyler Blackburn so richtig gut gehen. In Costa Rica chillte der 32-Jährige im 5-Sterne-Resort „Four Seasons“, wo eine Nacht im günstigsten Zimmer umgerechnet mehr als 1.600 Euro kostet.

Dort schien sich der „Pretty Little Liars“-Darsteller so wohl zu fühlen, dass er direkt mal die Hüllen fallen ließ. Auf Instagram postete Tyler jetzt ein Bild von sich, das ihn komplett nackt auf seiner Hotelterrasse zeigt. Aber keine Panik! So krass, wie es im ersten Moment klingt, ist es nicht: Weil der Schnappschuss im Sonnenuntergang aufgenommen wurde, ist es schon verhältnismäßig dunkel und daher sind nur die Umrisse des entblößten Schauspielers zu erkennen. Und vielleicht sollte auch noch erwähnt werden, dass er der Kamera den Rücken zudreht und demnach „nur“ sein Hintern auf dem Bild zu sehen ist und nicht etwa andere intime Körperstellen ;)

Nackt auf Insta: Tyler Blackburn ist ein Wiederholungstäter

Die Fans feiern das Foto jedenfalls total. Tyler hat darauf bisher mehr als eine halbe Million Likes bekommen und neben dem Schnappschuss sammeln sich Kommentare wie „Oh mein Gott, das wird mein neuer Handy-Hintergrund“. Übrigens ist es nicht da erste Mal, dass der Schauspieler seinen nackten Hintern auf Instagram präsentiert: Bereits 2016 zeigte Tyler seine unbedeckte Kehrseite auf seinem Profil. Scheint also ganz so, als sei der US-Amerikaner ziemlich zufrieden mit seinem Body.

