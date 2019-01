„Pretty Little Liars“-Star Shay Mitchell: Traurige Fehlgeburt

PLL-Darstellerin Shay Mitchell machte ihren Fans ein trauriges Geständnis: Sie war schwanger und freute sich schon unendlich auf ihr Baby… doch dann erlitt sie eine Fehlgeburt!

Shay Mitchell: So war ihr Jahr 2018

Zum Jahreswechsel posteten viele Stars in ihren Insta-Stories einen Rückblick auf 2018 und teilten nochmal die schönsten, krassesten, oder auch traurigsten Erlebnisse des vergangenen Jahres mit ihren Abonnenten. So auch „Pretty Little Liars“-Star Shay Mitchell! Die 31-Jährige erinnerte sich an ihre vielen verschiedenen Frisuren, die sie trug, ihre wildesten Partys und ihre coolsten Urlaube. Doch dann offenbarte die Schauspielerin ihren Fans auch, welches sehr persönliche und vor allem tragische Ereignis sie in den letzten Monaten am meisten bewegt hat… „Obwohl es ein wahnsinnig tolles Jahr war, muss jeder auch mit seinen persönlichen Rückschlägen klarkommen", schrieb sie in ihrer Insta-Story und verriet dann: Sie hat im vergangenen Jahr ihr Baby verloren!

Darum spricht Shay Mitchell erst jetzt darüber

Zum ersten Mal sprach die Kanadierin jetzt über das traurige Ereignis. In ihrer Insta-Story postete Shay Mitchell ein Ultraschallbild, das ihr ungeborenes Baby zeigt… zusammen mit einem gebrochenen Herz-Emoji.

Instagram/ Shay Mitchell

Der PLL-Star zeigt sich in dem Post sehr verletzlich: „Ich habe mein Wunschkind verloren!“ schrieb die hübsche Schauspielerin und hofft jetzt, dass ihre Fans verstehen, warum sie diese traurige Geschichte erst jetzt mit ihnen teilt. Sie freue sich zwar sehr darüber, dass ihr so viele Menschen (21,7 Millionen) Menschen auf Instagram folgen, aber gleichzeitig mache ihr das auch irgendwie Angst. „Manchmal ist es einfacher, nur die guten Dinge auf Social Media zu präsentieren… was aber viele Menschen dazu bringt, mich wegen mangelnder Ehrlichkeit zu kritisieren“, schrieb Shay. Trotz dieses emotionalen Rückschlags wolle die 31-Jährige jetzt aber mit positiven Gedanken ins neue Jahr starten.

Shay Mitchell: Das ist ihr Freund

Shay Mitchell ist seit rund zwei Jahren mit dem 38-jährigen Schauspieler Matte Babel zusammen. Genau wie seine hübsche Freundin kommt Matte aus Kanada und ist dort ein ziemlich bekannter TV-Star. Das Baby der beiden wäre sicher mega süß gewesen… die Fans drücken Shay und Matte nun fest die Daumen, dass sich ihr Kinderwunsch nach diesem dramatischen Verlust bald trotzdem erfüllt.

