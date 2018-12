Shay Mitchell bestätigt “Pretty Little Liars”-Reunion

Juhuuu! "Pretty Little Liars"-Darstellerin hat nun offiziell bestätigt, dass es eine Reunion geben wird.

"Pretty Little Liars": Die Fortsetzung

Die Autorin der "Pretty Little Liars"-Buchserie gab Anfang des Jahres bekannt, dass die Geschichte von Mona (Janel Parrish) und Alison (Sasha Pieterse) in "The Perfectionists" weitergehen wird. Gegenüber TV Line verriet Marlene King: "Es gibt ein großes Geheimnis, einen Mordfall und es wird um eine Gruppe gehen, die zuvor zerrüttet ist, mit der Zeit wieder zusammenfindet". Das Spin-Off hört sich fast so an wie das Original. Es soll ebenfalls gleich in der ersten Folge einen Charakter geben der stirbt. Jedoch wird die Serie nicht in Rosewood stattfinden, sondern in einer perfekten Kleinstadt namens Beacon Heights. Hier scheint alles idylisch zu sein. Die Darsteller haben haben perfekte Vorgärten und leben – zumindest nach außen hin – ein perfektes Leben. Im Interview mit Freeform erzählte die Autorin: "Der überall präsente, enorme Drang nach Vollkommenheit führt zum ersten Mord der Stadt. Jeder Einwohner hat ein Geheimnis, jeder Einwohner lügt und alle brauchen ein Alibi." Auch wurde bereits spekuliert, ob weitere Darsteller aus "Pretty Little Liars" eine Rolle in der Fortsetzung haben.

"Pretty Little Liars": Reunion

Im Gespräch mit Access Hollywood verriet Shay Mitchell, dass es gut möglich ist sie ebenfalls bei "The Perfectionists" zu sehen. "Ich freue mich total auf die erste Folge der Fortsetzung. Wir werden uns alle gemeinsam die Pilotfolge ansehen", verriet die Schauspielerin. Wow – wie cool! Die alte "Pretty Little Liars"-Clique kommt zumindest zu einer privaten Reunion zusammen. Wir freuen uns jetzt schon auf die zahlreichen Bilder. Hier geht´s zum Interview:

