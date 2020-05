TikTok-Star Charli D’Amelio: Erster Liebeskummer

Charli D’Amelio ist gerade einmal 16 Jahre alt und gehört derzeit mit 56,8 Millionen Follower auf TikTok (Stand: 19. Mai 2020) zu den erfolgreichsten Webstars weltweit. Doch auch eine Social-Media-Queen hat mit emotionalen Rückschlägen zu kämpfen. Im April 2020 gaben die TikTok-Stars Charli D’Amelio und Chase Hudson (Lily Huddy) ihre Beziehungsaus bekannt, da der 18-Jährige sie betrogen haben soll. Die Trennung war einer der Gründe, wieso Charli D'Amelio und ihre Schwester Dixie D'Amelio aus der "The Hype House"-Villa ausgezogen sind und nun nicht mehr Teil des Kollektivs sind. Auch wenn Charli und Chase in ihren Insta-Storys damals geschrieben haben: „Wir haben uns im Guten getrennt und wir werden immer Freunde bleiben“, so war Charli natürlich trotzdem traurig.

Charli D’Amelio: Hater bringen sie im TikTok-Video zum Weinen

In ihrem neuen TikTok-Video zeigt sich Charli D'Amelio von ihrer zerbrechlichen Seite. Sie blendet krasse Hater-Kommentare ein wie "Du bist so eklig dünn!" , "Dein Arsch ist so flach!" und "Du verdienst den Hate so sehr!" und sieht traurig in die Kamera. Im Hintergrund läuft dabei ein Track mit dem Liedtext "I’m just a kid" (deutsch: "Ich bin doch nur ein Kind"). Zum Schluss folgen einige Bilder von ihr, auf welchen man sie weinend sieht. Arme Charli! Beteiligt und beurteilt zu werden tut echt weh und verletzt das junge Girl sehr! Mittlerweile hat sie das Video von ihrem offiziellen TikTok-Account (@charlidamelio) gelöscht! Vielleicht wollte Charli D'Amelio ihren Mobbern doch nicht so viel Aufmerksamkeit geben … Ein Fan der 16-Jährigen hat das Video gespeichert, regepostet und schrieb dazu: „Wie kann man nur so böse sein? Ihr MUSST Charli nicht lieben, aber man sollte jeden Menschen mit Respekt behandeln!“ Was für eine treffende und wichtige Aussage! Hier kannst du dir das TikTok-Video von Charli D'Amelio anschauen. ⤵️

