11 Zwillingspaare treffen sich zur großen Zoom-Party

Was den Stars während der Quarantäne alles so einfällt, bringt uns einfach gute Laune! So auch das große Zwillingstreffen, dass Ethan & Grayson Dolan jetzt auf Zoom veranstalteten. Die Dollan-Twins machen ja so ziemlich alles gemeinsam und mussten sich sogar schon gleichzeitig unters Messer legen. Für ihre neuste Idee suchten sie im Internet nach weiteren bekannten Zwillingspaaren, um sich gemeinsam mit ihnen, wie hätte man es anders vermuten sollen, über Twin-Stuff auszutauschen. Zugegeben sieht es wirklich ultra-witzig aus, wenn 11 Zwillingspaare gleichzeitig zu sehen sind. Natürlich haben sich die Twins dafür jeweils auch noch in dieselben Klamotten geschmissen. Aber stopp ­– hier hat sich auch ein Fake-Zwillingspärchen eingeschlichen.

Sie könnten lockers als Twins durchgehen!

Neben den Lisa & Lena, deren Karriere sich nach dem TikTok-Aus ganz schön verändert hat, waren auch Dixie und Charli D’Amelio mit von der Partie. Aber die sind doch gar keine Twins oder? Richtig, nur fanden Ethan und Grayson, dass die beiden sich so unglaublich gleich aussehen, dass sie locker als Zwillinge durchgehen. Youtuberin Gabi, die mit Zwillingsschwester Niki auf YouTube ihren Durchbruch hatte, meinte nur: "Ehrlich, ihr seht euch viel ähnlicher, als Niki und ich uns je ähnlich sahen!“ Unten könnt ihr euch das Video nochmal in voller Länge ansehen. So viel Zwillings-Power macht wirklich gleich doppelt so viel Spaß!

