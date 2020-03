Justin Bieber: Dieses Körperteil mag er am liebsten an sich

Justin Bieber bricht einen Rekord

Teenieschwarm Justin Bieber hat mit seinem neuen aktuellen Album „Changes“ einen neuen Chart-Rekord gebrochen. Mit seinen 25 Jahren ist er der jüngste Solo-Künstler, der in den USA sieben Alben auf Platz eins der Charts hatte. Damit überholt er sogar Musik-Legende Elvis Presley. Kein Wunder also, dass sich die berühmtesten Talkmaster der USA jetzt um den 26-Jährigen reißen. Erst kürzlich war er bei James Corden in der „The Late Late Show“ zu Gast und musste bei dem Spiel „Spill Your Guts“ verraten, welche Freundin von Hailey er am wenigsten mag.

Justin Bieber: Das ist sein Lieblingskörperteil

Was Justin Bieber allerdings noch lieber mag, als Haileys Freundinnen, ist ein bestimmtes Körperteil an ihm. Das verrät er jetzt in der „The Ellen DeGeneres Show“, bei der übrigens in einer Woche ganze VIER aufeinanderfolgende Auftritte hatte. Mit ihr zusammen spielt er das Game „Burning Questions“. Bei diesem Spiel muss er unerwartete Fragen beantworten und das sogar schon zum zweiten Mal. Bei James Corden verrät Justin Bieber z.B. schon, welches Land die schlimmsten Fans hat. Doch bei Ellen haut er jetzt den nächsten Kracher raus. Wir erfahren wir nicht nur, dass Ehefrau Hailey wie US-Sängerin Ariana Grande riecht, sondern auch auf welches Körperteil er besonders stolz ist: „Ich würde sagen, ich habe einen schönen Hintern. Ich spiele mein ganzes Leben lang Eishockey und nenne ihn den ‚Hockey-Hintern‘, aber schaut nicht drauf, er gehört meiner Ehefrau“, witzelt er gegenüber den Zuschauern.

