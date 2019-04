Justin Bieber: Comeback beim Coachella?

Justin Bieber: Gesundheitszustand

Nachdem es in letzter Zeit nicht so gut um den Gesundheitszustand von Justin Bieber gestellt war und sich der Sänger in Therapie begeben hat, gibt es jetzt doch schneller Hoffnung auf ein musikalisches Comeback, als erwartet!

Will Justin es Shawn Mendes beweisen?

Noch vor wenigen Tagen antwortete Justin auf einen Beitrag des kanadischen Superstars Shawn Mendes und schrieb unter einen Post des 20-Jährigen: "Du musst schon noch ein paar mehr Rekorde brechen, um mich von meinem Thron zu stoßen!" Was für ein Diss! Doch anscheinend, hat es JB nicht so gemeint und schrieb kurze Zeit später: "Es gibt keinen Wettbewerb und es war nur ein Scherz!" Doch vielleicht hat Jus gemerkt, dass er längst nicht mehr der einzige Prince Of Pop ist. Denn Shawn Mendes füllt mittlerweile nicht nur XXL-Stadien, sondern veröffentlicht auch einen Hit-Song nach dem anderen – und das ganz ohne Skandale. Will Justin Bieber es jetzt noch mal allen beweisen und zeigen, dass auch er noch musikalisch abliefern kann? Sein letzter Hit "No Brainer", ein Feature mit DJ Khaled, wurde im Juli 2018 veröffentlicht!

Comeback-Song mit Lil Dicky

Seit heute gibt es außerdem Gerüchte, dass Justin Bieber Feature-Act auf Lil Dickys neuem Song sein soll, der nächste Woche erscheint. Justin retweetete sogar den Post, wo der Rapper seine neue Single ankündigte. Zur Erinnerung: Lil Dicky wurde 2018 mit dem Mega-Hit "Freaky Friday" weltweit bekannt.

New song and video next week — LD (@lildickytweets) 9. April 2019

Manager Scooter Braun teast Überraschung an

Und nach diesem Tweet von Justins Manager Scooter Braun können wir vielleicht wirklich mit einem musikalischen Comeback von Jus rechnen: "Coachella, du hat keine Ahnung, was dich erwartet!" Auf jeden Fall wäre Justin beim Musik-Festivals, das ab 12. April an zwei Wochenenden stattfindet, in bester Gesellschaft. Neben Stars wie Billie Eilish und Khalid, wird auch Ariana Grande beim Coachella auftreten. Was am Wochenende wirklich passiert, wird sich zeigen, denn Scooter managt nicht nur Justin, sondern auch Ariana. Vielleicht bezog sich sein Tweet auch auf den Auftritt der "Break Up With Your Boyfriend, I'm Bored"-Sängerin …

Coachella you have no idea what’s coming!!!! — Scooter Braun (@scooterbraun) 11. April 2019

