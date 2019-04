Stress zwischen Shawn Mendes und Justin Bieber?!

Noch am Anfang seiner Karriere wurde Shawn Mendes (21) oftmals als "Der neue Justin Bieber" bezeichnet. Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es schließlich auch: Beide sind gebürtige Kanadier, absolute Teenie-Schwarms, mega talentiert und mit ihrer Musik bereits in jungen Jahren super erfolgreich! Doch inzwischen hat sich Shawn Mendes definitiv deutlich von Justin Bieber abgegrenzt – das beweist auch der neueste Titel, mit dem der Sänger gekürt wurde.

Justin Bieber disst Shawn Mendes auf Instagram

Das britische Observer Magazin hat den 21-Jährigen zum "Prince of Pop" ernannt. Wow! Wir freuen uns mega für den "In my Blood"-Sänger! Aber von Justin Bieber kann man das wohl nicht behaupten. Nachdem Shawn Mendes das Cover der Zeitschrift auf Instagram postete, kommentierte Bieber prompt: "Du musst schon noch ein paar mehr Rekorde brechen, um mich von meinem Thron zu stoßen!" Oha!? Was für eine Kampfansage.

Außerdem fordert Justin, der aktuell vor allem wegen seiner gesundheitlichen Probleme in den Schlagzeilen ist, Shawn Mendes zu einer Eishockey-Partie heraus. Kurze Erklärung: Eishockey ist in Kanada die mit Abstand beliebteste Sportart, deswegen auch die Anspielung von Justin.

Als Reaktion auf den Diss-Kommentar folgte natürlich ein Shitstorm von allen Shawn Mendes-Fans auf Instagram. Daraufhin meldete sich Bieber wieder zu Wort: "Es gibt keinen Wettbewerb und es war nur ein Scherz", schreibt er dann. "Entspannt euch." Ob wir das dem 25-Jährigen wirklich abkaufen?

Shawn Mendes & Justin Bieber gerieten früher auch aneinander

Immerhin kursierten schon mal Gerüchte, dass er und Shawn Mendes Stress miteinander hatten. Der Grund war damals Hailey Baldwin, die angeblich vor ihrer Beziehung zu Justin etwas mit dem neuen "Prince of Pop" hatte. Die Gerüchte wurden natürlich nicht besser, als Shawn ein Instagram-Bild von Hailey gelikt hatte.

