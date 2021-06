Ist Billie Eilish Freund ein rassistischer Homophob?!

Billie Eilish kann sich gerade vor Kommentaren der Fanbase kaum retten! Erst gab es einen Shit-Storm wegen eines homophoben Kommentars auf ihrem Insta-Post – mit dem hatte die Sängerin allerdings nichts zu tun. Dann werfen ihr manche Fans zum selben Post vor, sie würde Queerbaiting betreiben, weil sie auf dem Bild zum Post mit mehreren Frauen zu sehen ist und schrieb: „Ich liebe Mädchen.“ Das war für Fans insofern verwirrend – und für manche ein Vorspielen falscher queerer Tatsachen, sozusagen – weil sie kürzlich zusammen mit Matthew Tyler Vorce im Disneyland Hand in Hand gesehen wurde und er offenbar ihr neuer Boyfriend ist. Und JETZT stürzen sich manche Fans auf Twitter genau auf diesen 29 Jahre alten Typen, weil er vor Jahren ziemlich rassistische und homophobe Sprüche auf Twitter und Insta abgelassen haben soll. Doch sind diese Vorwürfe gerechtfertigt? Und was sagt Eilish selbst zu dem ganzen Schlamassel?

Die aktuell erfolgreichsten Musik-Stars der Welt

Was ist dran an den Vorwürfen gegen Vorce?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auf Twitter sammeln sich Screenshots von denen behauptet wird, sie würden Kommentare zeigen, die Vorce vor teils über 10 Jahre auf Twitter abgelassen haben soll. Hierbei finden sich teils sehr krasse rassistische Äußerungen, die wir (unabhängig der etwaigen Echtheit der Screenshots) nicht zitieren werden. Mehrere Fakten sind in diesem Zusammenhang allerdings unklar: Es ist aktuell unbekannt, ob die Screenshots wirklich echt sind und falls ja, ob Vorce diese größtenteils aus dem Kontext herausgerissenen Kommentare wirklich so meinte, sollten sie von ihm gewesen sein. Manche Fans werfen Eilish nun vor, sie sei eine Heuchlerin, wenn sie sich einerseits für die Rechte queerer Menschen einsetze und gleichzeitig einen homophoben Freund hätte.

Was sagt Eilish zu den Vorwürfen?

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Die Sängerin ließ den Twitterwahn bislang unkommentiert. Nur einen einzigen Post hat sie mit einem Like versehen! Ein Fan schrieb zu den Vorwürfen und Screenshots nämlich: „Diese Fangemeinde ist so peinlich manchmal, warum schreibst du über etwas in jemand anderes Kommentaren, wenn du keine Ahnung hast, ob diese Sachen stimmen oder ihr euch das alle BUCHSTÄBLICH AUSGEDACHT habt. Manchmal seid ihr alle echt so dumm. Manche von euch müssen echt lernen, sich um ihren eigenen Kram zu kümmern.“ Wir sind gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt und berichten euch von der Seitenlinie. 😉

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->