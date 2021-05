Billie Eilish: BFF-Drama wegen Fame?

Billie Eilish & Bhad Bhabie: Warum sind die Ex-BFFs keine Freundinnen mehr?

Eigentlich ist Billie Eilish immer sehr offen darüber, welche berühmten Koleg*innen sie liebt. Was viele jedoch nicht wissen: Billie Eilish und Bhad Bhabie waren mal beste Freundinnen, doch irgendwann wurde es verdächtig still um die BFFs. Warum ihre Freundschaft in die Brüche gegangen ist, weiß keiner so genau, auch wenn die Skandal-Rapperin da so ihre Theorien hat. Die Ex-BFF hat Billie Eilish schon mal auf Instagram angegriffen. In einem Live-Stream wurde sie gefragt, ob sie und die "Happier Than Ever"-Sängerin noch befreundet seien, antworte Bhad Babie nur: "Jedes Mal, wenn ich ihr eine DM schreibe oder ihr meine Nummer gebe, antwortet sie einfach nicht, also ich weiß es nicht." Wenn es nach ihr ginge, wären die beiden noch befreundet, aber scheinbar wird sie von Billie geghostet. Ist das BFF-Drama echt oder will Bhad Bhabie nur im Gespräch bleiben? Fans sind sich unsicher, was zwischen den Girls passiert ist …

12 Star-Freundschaften, die zerbrochen sind

Ist Fame der Grund für das Ende von Billie Eilishs und Bhad Bhabies Freundschaft?

Es ist in Freundschaften ziemlich normal, dass man sich nach einer Zeit auseinanderlebt oder einfach nicht mehr so ganz versteht. In einem Interview mit "Entertainment Tonight" verrät Bhad Bhabie ihre Theorien für das Ende der Freundschaft mit Billie Eilish: "Ich habe das Gefühl, dass ihr jemand einen Floh über mich ins Ohr gesetzt hat und sie glauben lassen hat, dass ich eine schlechte Person sei", erklärt die Rapperin, aber sie hat noch eine weitere Theorie, "oder die wurde so berühmt, dass sie sich selbst nicht mehr mit meiner Art vereinbaren konnte." Hat Billie Eilish die Freundschaft wirklich wegen des wachsenden Fames aufgegeben? Ein ziemlich harter Vorwurf der Rapperin. In einem Instagram-Live-Stream unterstützte sie jedoch diese Theorie mit den Worten: "Ich weiß nicht, ich denke sowas passiert, wenn man berühmt wird. Aber ich mach mir nicht zu viel daraus, ich weiß, wer meine echten Freunde sind." Eine komische Geschichte. Solange sich Billie Eilish jedoch nicht zu der ganzen Sache äußert, weiß keiner so genau, was wirklich wahr ist. Mal sehen, ob sie irgendwann auf die Sticheleien der Ex-BFF eingehen wird.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->