Billie Eilish hat Angst: Nie wieder auf Instagram?

Billie Eilish: "Ich glaube, dass ich nie wieder etwas auf Instagram posten möchte!"

Mit ihrem Dessous-Shooting für die britische Vogue überraschte Billie Eilish nicht nur Fans, sondern knackte einen Instagram Rekord. Eine neue Frisur, ein neuer Look und schon drehte das Internet durch. Traurig aber wahr: Billie Eilish musste sich sogar gegen sexistische Angriffe wehren. Mittlerweile hat die junge Sängerin mit ihren neuen Bildern sogar schon mehrere Rekorde geknackt und das macht ihr Angst! In einem Interview für die "Late Show" mit Stephen Colbert gestand Billie Eilish jetzt, dass sie eigentlich nichts mehr auf Instagram posten will. Als Reaktion auf den Hype sagt die "Happier Than Ever"-Sängerin: "Ich glaube, dass ich dadurch eher nie wieder etwas posten möchte. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr posten wollte, als es noch weniger Menschen gekümmert hat und jetzt wo es mehr Menschen interessiert, ist es angsteinflößend für mich."

Billie Eilish: Hype um ihre Instagram-Bilder macht ihr Angst

Um ganz ehrlich zu sein: Es ist wirklich nicht verwunderlich, dass Billie Eilish aus Angst am liebsten ganz mit Instagram aufhören würde. Wie crazy muss es sein, wenn man mit ein paar einfachen Bildern die ganze Welt auf den Kopf stellt und mehrere Rekorde bricht? In der Top 20 der meistgelikten Bilder sind sieben davon von Billie – das hat vor ihr noch NIEMAND geschafft! "Der Tag an dem alle Bilder rauskamen war so weird", erklärt Billie Eilish weiter, "Ich habe ein Bild gepostet und dann gesehen 'Billie Eilish hat den Rekord für das am schnellsten gelikete Bild.' Dann habe ich noch eins gepostet und wieder gesehen 'Billie Eilish hat ihren eigenen Rekord gebrochen, den sie gerade erst aufgestellt hat.' Das war crazy. Eine sehr komische und surreale Woche." Puh, was für eine Aufregung, aber wir können euch beruhigen: Erst vor einigen Stunden hat Billie Eilish ihr eigenes Foto-Buch auf Instagram beworben. Es kann sein, dass sie vielleicht mal eine Pause auf Instagram einlegen wird, ganz aufhören, wird sie jedoch sehr wahrscheinlich nicht.

