Billie Eilish: Das Geheimnis ihres krassen Drachen Tattoos

Billie Eilish enthüllt ihr Tattoo zum ersten Mal

Vier Monate hat die 19-jährige Sängerin ihr Tattoo versteckt gehalten. Im November 2020 bestätigte Billie Eilish zwar in einem Interview, dass sie sich eins haben stechen lassen, sagte jedoch ebenfalls „Aber du wirst es nie sehen“. Während des aufsehenerregenden Vogue Fotoshootings, zeigt Billie Eilish nun doch zum ersten Mal ihr neues Drachen-Tattoo, welches sich von der Hüfte bis zum Bauch zieht. Aua! Das muss ganz schön wehgetan haben. 😲

Die Bedeutung eines Drachens

Was das Tattoo für Billie Eilish persönlich bedeutet, ist bisher noch nicht bekannt. Doch welche allgemeinen Bedeutungen kann ein solches Drachen-Tattoo überhaupt haben? In den meisten Fällen spiegelt das Symbol eines Drachens positive, originelle Eigenschaften wider. Genauer lässt sich dies in unterschiedlichen Herkünften unterteilen. Somit steht der Drache in der japanischen Kultur vor allem für Schutz, Familie und ein langes Leben, in der chinesischen Kultur jedoch viel mehr für Macht, Stärke, Intelligenz sowie Glück und Gesundheit. Eine Power-Frau ist die Sängerin allemal!

