Billie Eilish zeigt sich im neuen Video so heiß wie nie

Pyjamaparty mit Billie Eilish: Sängerin veröffentlicht Video zu "Lost Cause"

In Unterwäsche twerken, Twister mit den Girls, eine Wasserschlacht, chillen im Bett, sexy Tänze und jede Menge Spaß – in ihrem neuen Musikvideo zu "Lost Cause" zeigt sich Billie Eilish wie nie zuvor. Wir erleben die Sängerin in ihrem Musikvideo so happy und ausgelassen wie noch nie! Scheinbar meint sie ihre "Happier Than Ever"-Ära wirklich ernst und wir lieben es! Alles begann damit, dass Billie Eilish ihre Fans mit heißen Fotos überraschte und damit sämtliche Instagram-Rekorde knackte.

Die Sängerin ist gerade dabei eine neue Seite an sich zu erkunden und liebt es, ihre Fans lieben es auch. In den Kommentaren zu dem Musikvideo von "Lost Cause" findet man viele Fans, die von ihr schwärmen: "Ich liebe es, wie Billie diese Marke um sich erschaffen hat, dass sie tun und lassen kann, was sie will und sie alle supporten. Wie ihre Klamotten, egal ob locker oder eng, sie sieht in allem gut aus. Sie ist so zufrieden mit sich selbst und ich glaube, dass das die wahre Message ist, die sie an ihr Publikum senden will", schreibt eine Userin und wir können dem nur zustimmen!

Billie Eilish zeigt sich im Video von "Lost Cause" so heiß wie nie zuvor

Früher war Billie Eilish für ihre düsteren, teilweise fast gruseligen Videos bekannt. Diese Ära scheint jetzt vorbei zu sein, denn in "Lost Cause" sehen wir extrem viel Spaß und natürliche Farbtöne. Auf Instagram schreibt Billie Eilish zu dem Song: "Wir hatten die Zeit unseres Lebens so heiß zu sein und das zu filmen, hehehe", das glauben wir ihr sofort! Es ist toll, dass die Sängerin macht, was sie will und es feiert sich selbst auch mal sexy zu fühlen. Auch wenn sich Billie Eilish leider auch heute noch gegen sexistische Angriffe wehren muss. Zum Glück lässt sie sich davon nicht beeinflussen. Wir alle haben ein recht darauf uns sexy zu fühlen, ganz egal wer und wie wir sind. Das Video beweist mal wieder, dass man alles gleichzeitig sein kann: lässig, lustig, sexy, frech, wild, ruhig, chillig und noch viel mehr. Es steckt wirklich an Billie so glücklich und ausgelassen in ihrem Video tanzen zu sehen. Da bekommen wir gleich Lust auf den nächsten Abend mit der Gang!

